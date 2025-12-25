Magh Mela 2026 माघ मेला 2026: इटावा से फतेहपुर, फफूंद से प्रयागराज, कानपुर से चुनार, चार जोड़ी मेमू ट्रेनों का विस्तार

फोटो सोर्स- पत्रिका)
उत्तर मध्य रेलवे ने माघ मेला 2026 के मौके पर रेल यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए मेनू ट्रेनों के विस्तार करने का निश्चय किया है। जिसके अनुसार कानपुर सेंट्रल से सूबेदारगंज के बीच चलने वाली 64591 और 64592 गाड़ी संख्या को चुनार तक भेजने का निश्चय किया गया है। इसी के साथ कानपुर सेंट्रल से फतेहपुर के बीच चलने वाली 64593 और 64594 को प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल से इटावा के बीच चलने वाली 64603 और 64604 को फतेहपुर और कानपुर सेंट्रल से फफूंद के बीच चलने वाली 64629 और 64630 को प्रयागराज तक चलाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार कानपुर सेंट्रल से चुनार के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन कानपुर से 14:50 पर खुलेगी और रात को 2 बजे चुनार पहुंचेगी। जबकि चुनार से यह ट्रेन 3:05 पर खुलेगी और 11:30 पर कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। जिसका स्टॉपेज सूबेदारगंज, प्रयागराज, नैनी, मेजा रोड, मांडा रोड, विंध्याचल, मिर्जापुर और चुनार है। यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से 1 जनवरी से 16 फरवरी के बीच और चुनार से 2 जनवरी से 17 फरवरी के बीच चलेगी।
भारतीय रेल के अनुसार कानपुर सेंट्रल से यह ट्रेन 18:25 पर खुलेगी। जो रात को 1:30 पर प्रयागराज पहुंचेगी। जबकि प्रयागराज से यह ट्रेन 2:15 पर खुलेगी और सुबह 10 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से 1 जनवरी से 16 फरवरी के बीच और प्रयागराज से 2 जनवरी से 17 फरवरी के बीच संचालित होगी।
इटावा से यह ट्रेन 17:20 पर खुलेगी और 22:30 पर फतेहपुर पहुंचेगी। जबकि फतेहपुर से यह ट्रेन 4:45 पर खुलेगी। जो 10 बजे इटावा पहुंचेगी। यह ट्रेन भी 1 जनवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 के बीच इटावा से खुलेगी और फतेहपुर से 2 जनवरी से 17 फरवरी के बीच चलेगी।
कानपुर सेंट्रल से फफूंद के बीच चलने वाली ट्रेन को प्रयागराज तक के लिए बढ़ाया गया है। अब यह ट्रेन फफूंद से सुबह 8:15 पर खुलेगी। जो 13:30 पर प्रयागराज पहुंचेगी और प्रयागराज से यह ट्रेन 13:50 पर खुलेगी। जो फफूंद 8:10 पर पहुंचेगी। यह ट्रेन फफूंद से 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच, 13 जनवरी से 20 जनवरी के बीच, 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच, 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच और फिर 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच चलेगी।
उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार 64629 प्रयागराज से 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच, 13 जनवरी से 20 जनवरी के बीच, 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच, 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच और 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच चलेगी। और अधिक जानकारी के लिए रेल मदद मोबाइल एप या 139 पर की जा सकती है।
