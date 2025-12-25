Magh Mela 2026 माघ मेला 2026: इटावा से फतेहपुर, फफूंद से प्रयागराज, कानपुर से चुनार, चार जोड़ी मेमू ट्रेनों का विस्तार

उत्तर मध्य रेलवे ने माघ मेला 2026 के मौके पर रेल यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए मेनू ट्रेनों के विस्तार करने का निश्चय किया है। जिसके अनुसार कानपुर सेंट्रल से सूबेदारगंज के बीच चलने वाली 64591 और 64592 गाड़ी संख्या को चुनार तक भेजने का निश्चय किया गया है। इसी के साथ कानपुर सेंट्रल से फतेहपुर के बीच चलने वाली 64593 और 64594 को प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल से इटावा के बीच चलने वाली 64603 और 64604 को फतेहपुर और कानपुर सेंट्रल से फफूंद के बीच चलने वाली 64629 और 64630 को प्रयागराज तक चलाया जाएगा। ‌