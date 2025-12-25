25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

कानपुर

Magh Mela 2026 माघ मेला 2026: इटावा से फतेहपुर, फफूंद से प्रयागराज, कानपुर से चुनार, चार जोड़ी मेमू ट्रेनों का विस्तार

Magh Mela 2026 उत्तर मध्य रेलवे ने माघ मेला 2026 को देखते हुए कानपुर या कानपुर से गुजरने वाली मेमू ट्रेनों के स्टेशन में विस्तार किया है। जिनमें चार जोड़ी मेमू ट्रेन शामिल हैं। कानपुर से चुनार, फतेहपुर, प्रयागराज, इटावा, फफूंद की ट्रेनें शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 25, 2025

माघ मेला 2026‌ की तैयारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका)

उत्तर मध्य रेलवे ने माघ मेला 2026 के मौके पर रेल यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए मेनू ट्रेनों के विस्तार करने का निश्चय किया है। जिसके अनुसार कानपुर सेंट्रल से सूबेदारगंज के बीच चलने वाली 64591 और 64592 गाड़ी संख्या को चुनार तक भेजने का निश्चय किया गया है। इसी के साथ कानपुर सेंट्रल से फतेहपुर के बीच चलने वाली 64593 और 64594 को प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल से इटावा के बीच चलने वाली 64603 और 64604 को फतेहपुर और कानपुर सेंट्रल से फफूंद के बीच चलने वाली 64629 और 64630 को प्रयागराज तक चलाया जाएगा। ‌

ट्रेन संख्या 64591 और 64592 चुनार के बीच चलेगी

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार कानपुर सेंट्रल से चुनार के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन कानपुर से 14:50 पर खुलेगी और रात को 2 बजे चुनार पहुंचेगी। जबकि चुनार से यह ट्रेन 3:05 पर खुलेगी और 11:30 पर कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। जिसका स्टॉपेज सूबेदारगंज, प्रयागराज, नैनी, मेजा रोड, मांडा रोड, विंध्याचल, मिर्जापुर और चुनार है। ‌यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से 1 जनवरी से 16 फरवरी के बीच और चुनार से 2 जनवरी से 17 फरवरी के बीच चलेगी।

64593 और 64594 मेमू ट्रेन का टाइम टेबल

भारतीय रेल के अनुसार कानपुर सेंट्रल से यह ट्रेन 18:25 पर खुलेगी। जो रात को 1:30 पर प्रयागराज पहुंचेगी। जबकि प्रयागराज से यह ट्रेन 2:15 पर खुलेगी और सुबह 10 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से 1 जनवरी से 16 फरवरी के बीच और प्रयागराज से 2 जनवरी से 17 फरवरी के बीच संचालित होगी।

64603 और 64604 का टाइम टेबल

इटावा से यह ट्रेन 17:20 पर खुलेगी और 22:30 पर फतेहपुर पहुंचेगी। जबकि फतेहपुर से यह ट्रेन 4:45 पर खुलेगी। जो 10 बजे इटावा पहुंचेगी। यह ट्रेन भी 1 जनवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 के बीच इटावा से खुलेगी और फतेहपुर से 2 जनवरी से 17 फरवरी के बीच चलेगी।

64629 और 64630 ट्रेन का टाइम टेबल

कानपुर सेंट्रल से फफूंद के बीच चलने वाली ट्रेन को प्रयागराज तक के लिए बढ़ाया गया है। अब यह ट्रेन फफूंद से सुबह 8:15 पर खुलेगी। जो 13:30 पर प्रयागराज पहुंचेगी और प्रयागराज से यह ट्रेन 13:50 पर खुलेगी। जो फफूंद 8:10 पर पहुंचेगी। यह ट्रेन फफूंद से 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच, 13 जनवरी से 20 जनवरी के बीच, 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच, 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच और फिर 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच चलेगी।

64629 के खुलने का दिन

उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार 64629 प्रयागराज से 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच, 13 जनवरी से 20 जनवरी के बीच, 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच, 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच और 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच चलेगी। और अधिक जानकारी के लिए रेल मदद मोबाइल एप या 139 पर की जा सकती है। ‌

Updated on:

25 Dec 2025 08:35 pm

Published on:

25 Dec 2025 08:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Magh Mela 2026 माघ मेला 2026: इटावा से फतेहपुर, फफूंद से प्रयागराज, कानपुर से चुनार, चार जोड़ी मेमू ट्रेनों का विस्तार

