DJ बंद होने पर गुस्साया दूल्हे का साला, कार से अपनों को ही कुचल डाला, 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर

डीजे दोबारा चालू करने की जिद पर दूल्हे का चचेरा साला भड़क गया। गुस्से में कार स्टार्ट की और बाहर खड़े अपने ही रिश्तेदारों पर चढ़ा दी। एक बार नहीं, कार रिवर्स कर दो बार और कुचला। इस हैवानियत में दूल्हे के ताऊ, चाचा और मौसा की जान चली गई। दो अन्य बाराती भी गंभीर रूप से घायल हो गए।