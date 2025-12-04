DJ बंद होने पर गुस्साया दूल्हे का साला, कार से अपनों को ही कुचल डाला, 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर

दूल्हे के साले ने 5 लोगों को कार से रौंद दिया, PC- Patrika
कासगंज : शादी की चकाचौंध, डीजे की धुन और बारातियों के ठुमकों के बीच दूल्हे के साले ने मौत का तांडव कर दिया। बुधवार देर रात कासगंज के कादरगंज रोड स्थित जेडएस पैलेस गेस्ट हाउस के बाहर जो कुछ हुआ, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए।
डीजे दोबारा चालू करने की जिद पर दूल्हे का चचेरा साला भड़क गया। गुस्से में कार स्टार्ट की और बाहर खड़े अपने ही रिश्तेदारों पर चढ़ा दी। एक बार नहीं, कार रिवर्स कर दो बार और कुचला। इस हैवानियत में दूल्हे के ताऊ, चाचा और मौसा की जान चली गई। दो अन्य बाराती भी गंभीर रूप से घायल हो गए।
गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र के नगला मंशा गांव के विकास यादव (समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड कासगंज के जिला उपाध्यक्ष) की शादी फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र की दीक्षा यादव से तय हुई थी। बुधवार शाम आठ बजे बारात जेडएस पैलेस पहुंची। रात दो बजे तक रस्में पूरी हुईं, उसके बाद डीजे पर जमकर डांस हुआ।
रात करीब तीन बजे दूल्हे के परिवार वालों ने डीजे बंद करवा दिया। इसी बात पर एटा निवासी चचेरा साला कौशल यादव भड़क गया। पहले गाली-गलौच, फिर धक्का-मुक्की। कौशल अपने पिता रामचंद्र यादव के साथ बाहर आ गया। दूल्हे के परिजन उसे मनाने पहुंचे, लेकिन बात बिगड़ गई।
गुस्से से पागल कौशल अपनी इको कार (नंबर UP-87 AQ 9745) में बैठा और फुल एक्सिलरेटर दबा दिया। बाहर खड़े पांच बारातियों पर कार चढ़ा दी। फिर रिवर्स किया और दो बार फिर से कुचला। एक युवक कार के बोनट पर फंस गया और करीब 50 मीटर तक घसीटता रहा। चीखें गूंजीं, लेकिन आरोपी ने ब्रेक नहीं लगाया।
गेस्ट हाउस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ने पूरी वारदात कैद कर ली। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे कार तेज रफ्तार से आई, लोग उछले और फिर रिवर्स में रौंदे गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
आरोपी कौशल यादव अपने पिता रामचंद्र को कार में बैठाकर मौके से फरार हो गया। कोतवाली प्रभारी भोजराज अवस्थी ने बताया, 'मामला दर्ज कर लिया गया है। कई टीमें लगा दी गई हैं। आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा।'
घटना के समय पटियाली की सपा विधायक नादिरा सुलतान भी शादी में मौजूद थीं। जैसे ही हादसा हुआ, पूरा पंडाल सन्न रह गया। दुल्हन रोने लगी, दूल्हा सदमे में। गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए।
