पत्थरबाजी, फायरिंग और ढिशूम-ढिशूम; शख्स ने मारी कार को लात इसके बाद बिगड़ गए हालात

कासगंज केस अपडेट: कार पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: उत्तर प्रदेश के कासगंज में गुरुवार शाम को कार पार्किंग को लेकर छोटी सी बहस हिंसक हो गई। इस वजह से सोरों कस्बे में दो समुदायों के बीच झड़प हो गई।
इस झड़प में फायरिंग और पत्थरबाजी भी हुई। झगड़े के दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में तुरंत पुलिस तैनात कर दी गई। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कुछ हथियार भी बरामद किए हैं।
यह टकराव तब शुरू हुआ जब एक व्यक्ति ने सड़क किनारे खड़ी एक कार पर आपत्ति जताई। शख्स ने दावा किया कि कार से उसका रास्ता ब्लॉक हो रहा है, इसलिए उसने कार के मालिक रियाज अहमद से कार हटाने को कहा। देखते ही देखते बात बढ़ती चली गई और गुस्से में शख्स ने कथित तौर पर गाड़ी को लात मार दी। इसके बाद कुछ ही देर में दोनों तरफ से लोग इकट्ठा हो गए और हालात बिगड़ गए।
सूत्रों की माने तो इसके बाद एक पक्ष के कुछ लोग स्थानीय पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान लौटते समय दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने उन्हें फिर से घेर लिया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।
पुलिस को इमरजेंसी कॉल मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई की गई। साथ ही हिंसा को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया। झड़प में घायल हुए रियाज अहमद को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत के चलते उसे इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
कासगंज के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुशील कुमार का मामले को लेकर कहना है कि इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि देर रात कई जगहों पर छापे मारे गए। 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और कुछ हथियार बरामद किए गए हैं।
कासगंज
उत्तर प्रदेश
