Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कासगंज

पत्थरबाजी, फायरिंग और ढिशूम-ढिशूम; शख्स ने मारी कार को लात इसके बाद बिगड़ गए हालात

Crime News: दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। जिसमें पत्थरबाजी के साथ फायरिंग भी हुई। हिंसा को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात भी किया गया है।

2 min read

कासगंज

image

Harshul Mehra

Oct 24, 2025

kasganj case update dispute arose over car parking

कासगंज केस अपडेट: कार पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: उत्तर प्रदेश के कासगंज में गुरुवार शाम को कार पार्किंग को लेकर छोटी सी बहस हिंसक हो गई। इस वजह से सोरों कस्बे में दो समुदायों के बीच झड़प हो गई।

इस झड़प में फायरिंग और पत्थरबाजी भी हुई। झगड़े के दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में तुरंत पुलिस तैनात कर दी गई। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कुछ हथियार भी बरामद किए हैं।

क्या है पूरा मामला

यह टकराव तब शुरू हुआ जब एक व्यक्ति ने सड़क किनारे खड़ी एक कार पर आपत्ति जताई। शख्स ने दावा किया कि कार से उसका रास्ता ब्लॉक हो रहा है, इसलिए उसने कार के मालिक रियाज अहमद से कार हटाने को कहा। देखते ही देखते बात बढ़ती चली गई और गुस्से में शख्स ने कथित तौर पर गाड़ी को लात मार दी। इसके बाद कुछ ही देर में दोनों तरफ से लोग इकट्ठा हो गए और हालात बिगड़ गए।

कासगंज में दो पक्षों के बीच झड़प

सूत्रों की माने तो इसके बाद एक पक्ष के कुछ लोग स्थानीय पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान लौटते समय दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने उन्हें फिर से घेर लिया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।

संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

पुलिस को इमरजेंसी कॉल मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई की गई। साथ ही हिंसा को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया। झड़प में घायल हुए रियाज अहमद को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत के चलते उसे इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

कासगंज के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुशील कुमार का मामले को लेकर कहना है कि इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि देर रात कई जगहों पर छापे मारे गए। 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और कुछ हथियार बरामद किए गए हैं।

ये भी पढ़ें

दुल्हों से पैसे ऐंठ कर बहने करती थी मौज; अपनी अदाओं से कुंवारों को देती थी झांसा, दुल्हन बनकर…
मथुरा
mathura looteri dulhan arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 03:25 pm

Published on:

24 Oct 2025 02:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kasganj / पत्थरबाजी, फायरिंग और ढिशूम-ढिशूम; शख्स ने मारी कार को लात इसके बाद बिगड़ गए हालात

बड़ी खबरें

View All

कासगंज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kasganj News: पत्नी की हत्या करके कोतवाली पहुंचा, 6 माह पहले हुआ था प्रेम विवाह

कासगंज

प्रेमिका के लिए हैवान बना पति, पत्नी की हत्या कर शव खेत में फेंका, खुद थाने पहुंच कर बता दी रूह कांपने वाली दास्तान

Kasganj news
यूपी न्यूज

प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने रची खौफनाक साजिश! दोनों हाथ बांधे, पेट फाड़ा, शरीर पर तेजाब डाला, पति को दी भयानक मौत

brutal husband murder in kasganj wife lover acid attack hands tied
कासगंज

8 लाख की रकम ले उड़ा अंडरवियर पहना चोर; हाथ में लोहे की रॉड लेकर घुसा और चंद मिनटों में कर दिया ‘खेला’

up crime
कासगंज

कासगंज में चौकी प्रभारी की रहस्यमयी मौत, झाड़ियों में मिला खून से लतपथ मिला शव, 10 साल पहले पत्नी की हो चुकी थी मौत

kasganj
कासगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.