पत्थरबाजी, फायरिंग और ढिशूम-ढिशूम; शख्स ने मारी कार को लात इसके बाद बिगड़ गए हालात

यह टकराव तब शुरू हुआ जब एक व्यक्ति ने सड़क किनारे खड़ी एक कार पर आपत्ति जताई। शख्स ने दावा किया कि कार से उसका रास्ता ब्लॉक हो रहा है, इसलिए उसने कार के मालिक रियाज अहमद से कार हटाने को कहा। देखते ही देखते बात बढ़ती चली गई और गुस्से में शख्स ने कथित तौर पर गाड़ी को लात मार दी। इसके बाद कुछ ही देर में दोनों तरफ से लोग इकट्ठा हो गए और हालात बिगड़ गए।