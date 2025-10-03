Kasganj News: पत्नी की हत्या करके कोतवाली पहुंचा, 6 माह पहले हुआ था प्रेम विवाह

इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति की कॉल पत्नी के मोबाइल फोन पर आई। उसने कॉल के बारे में जानकारी की तो दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। बात बढ़ने पर गुस्से में आकर राजू ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसका शव खेत में ही पड़ा छोड़ दिया। राजू खेत से सीधे सोरों कोतवाली पहुंचा और अपनी पत्नी की खुद हत्या करने की बात कही। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से संबंध थे, इसको लेकर वह परेशान था। कई बार समझाने के बाद भी वह नहीं मानी।