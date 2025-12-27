पैसे लेकर शरीर के साथ करने दो खिलवाड़…सुनते ही पति बना हैवान, जिंदा फूंक दिया

मामला कासगंज के सिढ़पुरा थाना क्षेत्र का है। यहां 21 दिसंबर की रात ताजपुर गांव में भट्ठा रोड पर खेत की झोपड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी। ग्रामीणों ने आग बुझाई तो अंदर एक युवक का जला हुआ शव मिला। मृतक की पहचान इस्लामनगर निवासी अवीशान सैफी के रूप में हुई। मृतक के भाई जीशान सैफी ने थाना सिढ़पुरा में जुबैर समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। शुक्रवार को पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसे जेल भेज दिया गया है।