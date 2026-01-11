प्रेमी संग भागी लड़की को पीटकर मार डाला, पुलिस ने पानी डाल बुझाई चिता…राख से उठाई हड्डियां

कासगंज में प्रेमी संग भागी लड़की की हत्या, PC- X
कासगंज : उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली ऑनर किलिंग की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रेमी के साथ घर छोड़कर गई एक नाबालिग लड़की को उसके ही परिजनों ने बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला और फिर सबूत मिटाने के इरादे से शव को जला दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जलती चिता पर पानी डालकर आग बुझाई, इसके बाद बचे हुए अस्थि-अवशेषों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।
ढोलना थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की शुक्रवार को अपने घर के पास रहने वाले युवक सचिन के साथ चली गई थी। शनिवार शाम लड़की के परिजनों ने दोनों को आगरा से पकड़ लिया और गांव वापस ले आए।
इसके बाद गांव में ही दोनों को अलग-अलग मकानों में बंद कर बुरी तरह पीटा गया। इस दौरान लड़की की हालत बिगड़ती चली गई और अंततः उसकी मौत हो गई।
लड़की की मौत के बाद परिजनों ने शव को घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में ले जाकर जला दिया, ताकि घटना को आत्महत्या का रूप दिया जा सके। हालांकि, गांव में इस घटना को लेकर अलग-अलग चर्चाएं सामने आईं।
कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पिटाई से आहत होकर लड़की ने रात में फांसी लगाकर आत्महत्या की, जबकि पुलिस को मिली सूचना और प्रारंभिक जांच में हत्या के बाद शव जलाने की आशंका जताई गई है।
रविवार सुबह युवक के भाई ने आशंका जताते हुए यूपी-112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। आशंका थी कि युवक के साथ भी कोई अनहोनी हो सकती है। सूचना मिलते ही ढोलना थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस ने जलती चिता पर पानी डालकर आग बुझाई और बचे हुए हड्डियों व अवशेषों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। इसके बाद पुलिस टीम ने लड़की के घर पहुंचकर भी जांच-पड़ताल की।
घटना के बाद लड़की के माता-पिता मौके से फरार हो गए। पुलिस ने युवक सचिन को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया, 'सुबह सूचना मिली थी कि नाबालिग लड़की की हत्या कर शव जला दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चिता बुझाई और अवशेष पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे हैं। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। तीन पुलिस टीमें गठित की गई हैं। आरोपी गांव से फरार हैं, जल्द गिरफ्तारी कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'
बड़ी खबरेंView All
कासगंज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग