प्रेमी संग भागी लड़की को पीटकर मार डाला, पुलिस ने पानी डाल बुझाई चिता…राख से उठाई हड्डियां

अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया, 'सुबह सूचना मिली थी कि नाबालिग लड़की की हत्या कर शव जला दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चिता बुझाई और अवशेष पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे हैं। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। तीन पुलिस टीमें गठित की गई हैं। आरोपी गांव से फरार हैं, जल्द गिरफ्तारी कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'