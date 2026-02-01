कासगंज में 5 शव मिलने से सनसनी: मंजर देख पुलिस के भी उड़े होश, जमीन पर बिछी मिलीं पत्नी और तीन बच्चों की लाशें!

Five family members found dead Kasganj: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में शनिवार की सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अमांपुर कस्बे में एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले सत्यवीर के घर से जब सुबह कोई आहट नहीं मिली, तो पड़ोसियों को शक हुआ।