फरियादी की कॉलर पकड़कर इंस्पेक्टर ने घसीटा, कमिश्नर के लौटते ही 151 में कर दिया चालान

पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें करीब चार घंटे तक कोतवाली में बैठाकर रखा। वह सुबह से भूखे थे, लेकिन न तो जाने दिया गया और न ही कोई सुनवाई हुई। कमिश्नर के अलीगढ़ लौटने के बाद पुलिस ने उन्हें शांति भंग की धारा 151 में चालान कर दिया। शाम को एसडीएम कोर्ट से जमानत कराने के बाद उन्हें रिहा किया गया।