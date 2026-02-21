21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कासगंज

सोशल मीडिया पर बात करने से भड़का पति, कुल्हाड़ी से हत्या कर पत्नी का शव खेत में दफनाया

Uttar Pradesh News: कासगंज में पत्नी के सोशल मीडिया पर बात करने से पति भड़क गया। उसने कुल्हाड़ी से हत्या कर पत्नी का शव खेत में गाड़ दिया। एक साल बाद...

2 min read
Google source verification

कासगंज

image

Namrata Tiwary

image

Namrata Tiwary

Feb 21, 2026

man picture

प्रतीकात्मक तस्वीर - एआइ

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक हैवान पति ने शक और दहेज के लालच में अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए पत्नी की लाश को खेत में दफन कर दिया और एक साल तक पुलिस और पत्नी के परिजनों को गुमराह करता रहा। पुलिस ने अब आरोपी पति को गिरफ्तार कर जमीन से कंकाल बरामद कर लिया है।

कुल्हाड़ी से किया वार

पुलिस के अनुसार, 25 वर्षीय रवेन्द्र कुमार का अपनी 21 वर्षीय पत्नी प्रियंका कुमारी से अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन रवेन्द्र का प्रियंका से सोशल मीडिया पर किसी दोस्त से बात करने को लेकर झगड़ा हुआ। गुस्से में रवेन्द्र ने कुल्हाड़ी उठाई और प्रियंका की गर्दन पर वार कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच में यह भी सामने आया है कि शादी के बाद से ही प्रियंका को दहेज के लिए ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।

पिता के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाया

कत्ल के बाद रवेन्द्र ने अपने पिता छोटेलाल के साथ मिलकर सबूत मिटाने की साजिश रची। दोनों ने प्रियंका के शव को एक चादर में लपेटकर प्लास्टिक की बोरी में ठूंस दिया। इसके बाद रात के अंधेरे में शव को बैलगाड़ी पर लादकर पास के एक खेत में ले गए और वहां गड्ढा खोदकर उसे दफन कर दिया। अगले दिन रवेन्द्र घर से फरार हो गया। उसके परिवार वाले प्रियंका के मायके वालों को यह कहकर गुमराह करते रहे कि दोनों काम के सिलसिले में बाहर गए हैं।

एक साल बाद खुला दफन राज

प्रियंका के परिवार को तब शक हुआ जब महीनों बीत जाने के बाद भी उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। प्रियंका की मां सोमवती ने बुधवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रवेन्द्र को गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खेत से शव को बाहर निकाला और घर से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

कासगंज के अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि सिकंदरपुर वैश्य थाने में रवेन्द्र के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 61(2) (आपराधिक साजिश), 85 (क्रूरता) और 140(3) (अपहरण) के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

हाईकोर्ट का फैसला: जर्जर मकानों पर चलेगा बुलडोजर, अब किरायेदारी का नहीं चलेगा बहाना!
प्रयागराज
Allahabad Highcourt

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 03:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kasganj / सोशल मीडिया पर बात करने से भड़का पति, कुल्हाड़ी से हत्या कर पत्नी का शव खेत में दफनाया

बड़ी खबरें

View All

कासगंज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फरियादी की कॉलर पकड़कर इंस्पेक्टर ने घसीटा, कमिश्नर के लौटते ही 151 में कर दिया चालान

कासगंज

प्रेमी संग भाग गई थी बेटी… परिवारवालों ने मार डाला, पुलिस ने पानी डाल बुझाई चिता, राख से उठाई हड्डियां

कासगंज

पैसे लेकर शरीर के साथ करने दो खिलवाड़…सुनते ही पति बना हैवान, जिंदा फूंक दिया

murder, kasganj crime, crime
कासगंज

DJ बंद होने पर गुस्साया दूल्हे का साला, कार से अपनों को ही कुचल डाला, 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर

Kasganj Accident
कासगंज

पत्थरबाजी, फायरिंग और ढिशूम-ढिशूम; शख्स ने मारी कार को लात इसके बाद बिगड़ गए हालात

kasganj case update dispute arose over car parking
कासगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.