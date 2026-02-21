सोशल मीडिया पर बात करने से भड़का पति, कुल्हाड़ी से हत्या कर पत्नी का शव खेत में दफनाया

कत्ल के बाद रवेन्द्र ने अपने पिता छोटेलाल के साथ मिलकर सबूत मिटाने की साजिश रची। दोनों ने प्रियंका के शव को एक चादर में लपेटकर प्लास्टिक की बोरी में ठूंस दिया। इसके बाद रात के अंधेरे में शव को बैलगाड़ी पर लादकर पास के एक खेत में ले गए और वहां गड्ढा खोदकर उसे दफन कर दिया। अगले दिन रवेन्द्र घर से फरार हो गया। उसके परिवार वाले प्रियंका के मायके वालों को यह कहकर गुमराह करते रहे कि दोनों काम के सिलसिले में बाहर गए हैं।