हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं थी कि अनाथ हो गई दुल्हन; मां के साये के बिना हुई बेटी की विदाई

सोमवार की सुबह का नजारा और भी हृदयविदारक था। नियति का क्रूर खेल देखिए कि जिस मां ने बेटी की विदाई के सपने संजोए थे, उसे बेटी की विदाई से पहले ही अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। गांव के श्मशान घाट पर शशिदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। मां को अंतिम विदाई देने के बाद, भारी मन से रेखा को ससुराल के लिए विदा किया गया। परिजनों ने बताया कि माहौल इतना दुखद है कि केवल औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और दुल्हन सोमवार को ही ससुराल से वापस अपने मायके लौट आएगी। इस हृदयविदारक घटना ने बेरी हरनामपुर गांव के हर शख्स को स्तब्ध कर दिया है।