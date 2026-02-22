3 बच्चों को जहर देकर मारा, पत्नी का गला काटा… फिर खुद फांसी पर झूला, 3 दिन तक घर में पड़ी रहीं लाशें

उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां के अमांपुर में एक युवक शादी का निमंत्रण पत्र देने श्यामवीर के घर पहुंचा। उसने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया। नाम लेकर आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आसपास के लोगों ने बताया कि 3 दिन से घर का कोई सदस्य दिखा नहीं। शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने छेनी-हथौड़े से लोहे का दरवाजा काटकर घर में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देख सभी सन्न रह गए।