सपा विधायक हमारे संपर्क में डिप्टी CM के बयान पर अखिलेश का पंच बोले- ये बताएं कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं?

आगरा(Keshav Maurya VS Akhilesh Yadav) : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को आगरा दौरे के दौरान सपा पर तीखा हमला बोला था। डिप्टी सीएम ने कहा था कि सपा के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और भाजपा में शामिल होना चाहते हैं लेकिन भाजपा उनको पार्टी में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। इसी बात पर अखिलेश यादव ने X पर तंज कसा और कहा पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं। आप मेन लाइन में हैं या साइड लाइन हैं या आउट ऑफ लाइन हैं?