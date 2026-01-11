सपा विधायक हमारे संपर्क में डिप्टी CM के बयान पर अखिलेश का पंच बोले- ये बताएं कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं?

अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच छिड़ी जुबानी जंग, PC- Patrika
आगरा(Keshav Maurya VS Akhilesh Yadav) : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को आगरा दौरे के दौरान सपा पर तीखा हमला बोला था। डिप्टी सीएम ने कहा था कि सपा के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और भाजपा में शामिल होना चाहते हैं लेकिन भाजपा उनको पार्टी में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। इसी बात पर अखिलेश यादव ने X पर तंज कसा और कहा पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं। आप मेन लाइन में हैं या साइड लाइन हैं या आउट ऑफ लाइन हैं?
अखिलेश यादव और केशव प्रसाद के बीच बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। दोनों नेता एक दूसरे पर तंज कसते रहते हैं। बिहार चुनाव के समय दोनों का आमना-सामना हुआ था। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि केशव ने मिठाई खिलाने का वादा किया है। बिहार चुनाव में भाजपा की बंपर जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा हम मिठाई के साथ अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं।
केशव मौर्य ने सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे पर तंज कसते हुए था कि PDA का फुल फॉर्म अब ‘परिवार डेवलपमेंट एजेंसी’ बन चुका है और इसकी हवा निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए के नाम पर बिहार चुनाव में गई, जबकि वहां उसका एक भी प्रत्याशी नहीं था। अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए बोले, 'वे बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह बिहार पहुंचे।'
डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव का कोई स्थायी स्टैंड नहीं है। वे आज कुछ बोलते हैं और कल कुछ और। उनका एकमात्र एजेंडा गुंडों और माफियाओं को बढ़ावा देना रहा है।
केशव मौर्य ने ‘जी राम जी’ (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) को विकसित भारत का रोडमैप बताया था। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के बिना विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की कल्पना अधूरी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि 'विपक्ष को ‘राम’ नाम से ही आपत्ति है', इसलिए वे इस योजना का विरोध कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसियों के विरोध पर पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि 'पश्चिम बंगाल में टीएमसी जा रही है और भाजपा आ रही है', इसी वजह से वहां की सरकार बौखलाई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप कर 'भ्रष्टाचार को संरक्षण' दे रही हैं।
