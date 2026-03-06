कुत्ते के काटने से शुरू हुआ विवाद, गुस्से में युवक ने ईंट मारकर महिला की ले ली जान, रोता रहा बच्चा

कासगंज में महिला की बेरहमी से हत्या
Kasganj News: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक दुखद घटना हुई है। कुत्ते के काटने को लेकर हुए छोटे विवाद ने एक परिवार की मां की जान ले ली। बृहस्पतिवार देर शाम गांव भगूपुरा में रुचि (50) नाम की महिला की मौत हो गई। पुलिस अब हत्या के मामले में जांच कर रही है।
रुचि पत्नी पवन सोलंकी घर के बाहर बैठी हुई थीं। उसी समय गांव में किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया। इस बात पर रुचि के चचेरे देवर नीरज के बेटे शिवम ने रुचि से गाली-गलौज शुरू कर दी। जब रुचि ने इसका विरोध किया तो शिवम ने उन्हें खींचकर अपने घर में ले जाया। वहां उसने ईंट से रुचि के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया। महिला की चीख सुनकर परिजन और पड़ोसी दौड़कर आए। उन्होंने रुचि को बचाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
घायल रुचि को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत सिर पर लगी चोट से हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सीओ शाहिदा नसरीन ने बताया कि कुत्ते के काटने की बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने जमीनी विवाद की भी बात कही है। शिवम और उसके परिवार वालों ने महिला पर ईंट से हमला किया। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। मृतक के परिजनों की तहरीर मिलने पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
रुचि का एकलौता बेटा हार्दिक 10 साल का है। पति पवन सोलंकी लखनऊ में निजी कंपनी में नौकरी करता है। इसलिए रुचि और हार्दिक ही ज्यादातर समय घर पर रहते थे। होली के मौके पर पवन घर आया था, लेकिन बृहस्पतिवार सुबह ही लखनऊ वापस चला गया। अब मां की मौत से छोटा हार्दिक बहुत दुखी है। वह रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। मां की गोद से उसकी ममता हमेशा के लिए छिन गई। पूरा परिवार इस सदमे में डूबा हुआ है।
रुचि का परिवार सामान्य था। पति बाहर नौकरी करते थे और रुचि घर संभालती थीं। एक छोटे बेटे के साथ उनका जीवन चल रहा था। लेकिन एक छोटी सी बात ने सब कुछ खत्म कर दिया। गांव वाले भी इस घटना से सदमे में हैं और कह रहे हैं कि छोटे-छोटे विवाद को बातचीत से सुलझाना चाहिए, ताकि ऐसी दुखद घटनाएं न हों।
बड़ी खबरेंView All
कासगंज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग