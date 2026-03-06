6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कासगंज

कुत्ते के काटने से शुरू हुआ विवाद, गुस्से में युवक ने ईंट मारकर महिला की ले ली जान, रोता रहा बच्चा

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के भगूपुरा गांव में कुत्ते के काटने को लेकर हुए विवाद में 50 वर्षीय महिला रुचि की हत्या कर दी गई।

2 min read
Google source verification

कासगंज

image

Anuj Singh

Mar 06, 2026

कासगंज में महिला की बेरहमी से हत्या

कासगंज में महिला की बेरहमी से हत्या

Kasganj News: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक दुखद घटना हुई है। कुत्ते के काटने को लेकर हुए छोटे विवाद ने एक परिवार की मां की जान ले ली। बृहस्पतिवार देर शाम गांव भगूपुरा में रुचि (50) नाम की महिला की मौत हो गई। पुलिस अब हत्या के मामले में जांच कर रही है।

आखिर कैसे हुई हत्या?

रुचि पत्नी पवन सोलंकी घर के बाहर बैठी हुई थीं। उसी समय गांव में किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया। इस बात पर रुचि के चचेरे देवर नीरज के बेटे शिवम ने रुचि से गाली-गलौज शुरू कर दी। जब रुचि ने इसका विरोध किया तो शिवम ने उन्हें खींचकर अपने घर में ले जाया। वहां उसने ईंट से रुचि के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया। महिला की चीख सुनकर परिजन और पड़ोसी दौड़कर आए। उन्होंने रुचि को बचाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

अस्पताल में मौत

घायल रुचि को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत सिर पर लगी चोट से हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सीओ शाहिदा नसरीन ने बताया कि कुत्ते के काटने की बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने जमीनी विवाद की भी बात कही है। शिवम और उसके परिवार वालों ने महिला पर ईंट से हमला किया। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। मृतक के परिजनों की तहरीर मिलने पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

छोटे बेटे का दर्द

रुचि का एकलौता बेटा हार्दिक 10 साल का है। पति पवन सोलंकी लखनऊ में निजी कंपनी में नौकरी करता है। इसलिए रुचि और हार्दिक ही ज्यादातर समय घर पर रहते थे। होली के मौके पर पवन घर आया था, लेकिन बृहस्पतिवार सुबह ही लखनऊ वापस चला गया। अब मां की मौत से छोटा हार्दिक बहुत दुखी है। वह रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। मां की गोद से उसकी ममता हमेशा के लिए छिन गई। पूरा परिवार इस सदमे में डूबा हुआ है।

परिवार की स्थिति

रुचि का परिवार सामान्य था। पति बाहर नौकरी करते थे और रुचि घर संभालती थीं। एक छोटे बेटे के साथ उनका जीवन चल रहा था। लेकिन एक छोटी सी बात ने सब कुछ खत्म कर दिया। गांव वाले भी इस घटना से सदमे में हैं और कह रहे हैं कि छोटे-छोटे विवाद को बातचीत से सुलझाना चाहिए, ताकि ऐसी दुखद घटनाएं न हों।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 09:00 am

Published on:

06 Mar 2026 08:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kasganj / कुत्ते के काटने से शुरू हुआ विवाद, गुस्से में युवक ने ईंट मारकर महिला की ले ली जान, रोता रहा बच्चा

बड़ी खबरें

View All

कासगंज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं थी कि अनाथ हो गई दुल्हन; मां के साये के बिना हुई बेटी की विदाई

kasganj bride mother death heart attack wedding
कासगंज

चित्कारों के बीच दी गई आखिरी विदाई, एक ही घर से निकलीं 5 अर्थियां तो रो पड़ा पूरा गांव

Murder news
कासगंज

कासगंज में 5 शव मिलने से सनसनी: मंजर देख पुलिस के भी उड़े होश, जमीन पर बिछी मिलीं पत्नी और तीन बच्चों की लाशें!

kasganj five family members found dead up news
कासगंज

सोशल मीडिया पर बात करने से भड़का पति, कुल्हाड़ी से हत्या कर पत्नी का शव खेत में दफनाया

man picture
कासगंज

फरियादी की कॉलर पकड़कर इंस्पेक्टर ने घसीटा, कमिश्नर के लौटते ही 151 में कर दिया चालान

कासगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.