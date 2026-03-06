कुत्ते के काटने से शुरू हुआ विवाद, गुस्से में युवक ने ईंट मारकर महिला की ले ली जान, रोता रहा बच्चा

घायल रुचि को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत सिर पर लगी चोट से हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सीओ शाहिदा नसरीन ने बताया कि कुत्ते के काटने की बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने जमीनी विवाद की भी बात कही है। शिवम और उसके परिवार वालों ने महिला पर ईंट से हमला किया। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। मृतक के परिजनों की तहरीर मिलने पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।