प्रेमिका के लिए हैवान बना पति, पत्नी की हत्या कर शव खेत में फेंका, खुद थाने पहुंच कर बता दी रूह कांपने वाली दास्तान

कासगंज जिले में गांव नगला भम्मा की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। लेकिन इस बार खेतों से उठी ख़बर ने पूरे इलाके को दहला दिया। एक बेटी की माँ और किसी की बहू कंचन (28) अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी मासूम ज़िंदगी पति की हैवानियत और अवैध रिश्तों की भेंट चढ़ गई। गुरुवार को जब पति सोनू खुद थाने पहुंचा। उसने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी है। तो हर कोई सन्न रह गया।
कासगंज जिले के नगला गांव के रहने वाले युवक की तीन साल पहले बदायूं जिले की सकरी कासिमपुर की रहने वाली कंचन की शादी सोनू से हुई थी। बेटी के जन्म के बाद उसे एक नई उम्मीद थी। शायद अब उसका पति सुधर जाएगा। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सोनू शराब और अवैध संबंधों में डूबा हुआ था। बुधवार रात जब वह अपने चचेरे भाई उमाशंकर के साथ खेत में प्रेमिका से मिलने पहुंचा। तो कंचन भी पीछे-पीछे वहां आ गई। रंगे हाथों पति को पकड़ना उसके लिए मौत साबित हुआ।
शराब के नशे में चूर सोनू और उसके भाई ने मिलकर साड़ी के पल्लू से उसका गला दबा दिया और खेत में ही शव फेंक दिया। इसके बाद पहले तो सोनू ने पुलिस को पत्नी की गुमशुदगी की झूठी सूचना दी, लेकिन अपराधबोध और दबाव ने आखिरकार उसे थाने तक खींच लाया। “साहब, मैंने पत्नी को मार डाला है…” यह कहते हुए उसने अपना जुर्म स्वीकार किया।
पुलिस ने जब शव बरामद किया तो पूरे गांव में मातम छा गया। महज तीन साल की वैवाहिक जिंदगी में कंचन की दुनिया उजड़ गई। पीछे छूट गई उसकी मासूम बेटी, जो शायद कभी समझ ही नहीं पाएगी कि उसकी माँ क्यों चली गई। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि उस दर्दनाक हकीकत का आईना है जिसमें नशा, अवैध रिश्ते और घरेलू हिंसा मिलकर परिवार की नींव तक हिला देते हैं।