प्रेमिका के लिए हैवान बना पति, पत्नी की हत्या कर शव खेत में फेंका, खुद थाने पहुंच कर बता दी रूह कांपने वाली दास्तान

कासगंज जिले के नगला गांव के रहने वाले युवक की तीन साल पहले बदायूं जिले की सकरी कासिमपुर की रहने वाली कंचन की शादी सोनू से हुई थी। बेटी के जन्म के बाद उसे एक नई उम्मीद थी। शायद अब उसका पति सुधर जाएगा। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सोनू शराब और अवैध संबंधों में डूबा हुआ था। बुधवार रात जब वह अपने चचेरे भाई उमाशंकर के साथ खेत में प्रेमिका से मिलने पहुंचा। तो कंचन भी पीछे-पीछे वहां आ गई। रंगे हाथों पति को पकड़ना उसके लिए मौत साबित हुआ।