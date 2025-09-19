Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

यूपी न्यूज

प्रेमिका के लिए हैवान बना पति, पत्नी की हत्या कर शव खेत में फेंका, खुद थाने पहुंच कर बता दी रूह कांपने वाली दास्तान

कासगंज में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जहां पति ने अवैध संबंधों के राज़ खुलने पर पत्नी कंचन (28) की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने थाने जाकर खुद जाकर बताई रूह कंपा देने वाली सच्चाई।

कासगंज

Mahendra Tiwari

Sep 19, 2025

Kasganj news
Kasganj news

कासगंज जिले में गांव नगला भम्मा की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। लेकिन इस बार खेतों से उठी ख़बर ने पूरे इलाके को दहला दिया। एक बेटी की माँ और किसी की बहू कंचन (28) अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी मासूम ज़िंदगी पति की हैवानियत और अवैध रिश्तों की भेंट चढ़ गई। गुरुवार को जब पति सोनू खुद थाने पहुंचा। उसने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी है। तो हर कोई सन्न रह गया।

कासगंज जिले के नगला गांव के रहने वाले युवक की तीन साल पहले बदायूं जिले की सकरी कासिमपुर की रहने वाली कंचन की शादी सोनू से हुई थी। बेटी के जन्म के बाद उसे एक नई उम्मीद थी। शायद अब उसका पति सुधर जाएगा। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सोनू शराब और अवैध संबंधों में डूबा हुआ था। बुधवार रात जब वह अपने चचेरे भाई उमाशंकर के साथ खेत में प्रेमिका से मिलने पहुंचा। तो कंचन भी पीछे-पीछे वहां आ गई। रंगे हाथों पति को पकड़ना उसके लिए मौत साबित हुआ।

ये भी पढ़ें

सरयू नदी में नाव पलटने से दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत, दो घरों के बुझ गए चिराग
बहराइच
Gonda

चचेरे भाई के साथ मिलकर कर दी पत्नी की हत्या

शराब के नशे में चूर सोनू और उसके भाई ने मिलकर साड़ी के पल्लू से उसका गला दबा दिया और खेत में ही शव फेंक दिया। इसके बाद पहले तो सोनू ने पुलिस को पत्नी की गुमशुदगी की झूठी सूचना दी, लेकिन अपराधबोध और दबाव ने आखिरकार उसे थाने तक खींच लाया। “साहब, मैंने पत्नी को मार डाला है…” यह कहते हुए उसने अपना जुर्म स्वीकार किया।

शादी की 3 साल में उजड़ गई कंचन की दुनिया

पुलिस ने जब शव बरामद किया तो पूरे गांव में मातम छा गया। महज तीन साल की वैवाहिक जिंदगी में कंचन की दुनिया उजड़ गई। पीछे छूट गई उसकी मासूम बेटी, जो शायद कभी समझ ही नहीं पाएगी कि उसकी माँ क्यों चली गई। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि उस दर्दनाक हकीकत का आईना है जिसमें नशा, अवैध रिश्ते और घरेलू हिंसा मिलकर परिवार की नींव तक हिला देते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

Published on:

19 Sept 2025 12:14 pm

Hindi News / UP News / प्रेमिका के लिए हैवान बना पति, पत्नी की हत्या कर शव खेत में फेंका, खुद थाने पहुंच कर बता दी रूह कांपने वाली दास्तान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.