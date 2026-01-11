राम मंदिर पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बवाल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीटा…खेत में भागकर बचाई जान

फिरोजाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीटा, पत्थर बरसाए, PC- X
फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में राम मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। पोस्ट का विरोध करने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और पथराव शुरू हो गया। इस घटना में तीन बजरंग दल कार्यकर्ता घायल हो गए, जबकि कई लोगों ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई।
घटना थाना नारखी क्षेत्र के गांव डौरी की है। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात काबू में करने पड़े। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है।
गांव डौरी निवासी राशिद ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें कथित तौर पर यह लिखा गया था कि यदि देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनता है तो राम मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। पोस्ट सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर नाराजगी फैल गई। इस मामले के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गांव पहुंचकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।
रविवार दोपहर करीब 12 बजे राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष शुभम प्रताप सिंह के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव डौरी पहुंचे। स्थिति को भांपते हुए थाना नारखी से एक दरोगा और कुछ पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे।
बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बातचीत चल रही थी, तभी दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते भीड़ ने कार्यकर्ताओं को घेर लिया। इसके बाद पथराव शुरू हो गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
पथराव के दौरान बजरंग दल के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी जान बचाकर खेतों की ओर भागे। अराजक तत्वों ने गांव में खड़ी बजरंग दल नेताओं की कई बाइकों में तोड़फोड़ भी की। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी।
इसके बाद थाना रजावली से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया। सीओ टूंडला अमरीश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
इस घटना में हंसरामगढ़ी निवासी केके तिवारी समेत तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पथराव के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता किसी तरह थाना नारखी पहुंचे, जहां हिंदू संगठनों के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी एकत्र होने लगे। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सभी पक्षों से बातचीत की और स्थिति को शांत कराया।
घटना के बाद गांव डौरी में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। एहतियातन गांव की गलियों और आसपास के इलाकों में कड़ा पुलिस पहरा लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।
फिरोजाबाद के एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि 'सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। वहीं, बिना पुलिस को सूचना दिए आरोपी के घर पहुंचकर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।'
फिरोजाबाद
उत्तर प्रदेश
