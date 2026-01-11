11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

फिरोजाबाद

राम मंदिर पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बवाल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीटा…खेत में भागकर बचाई जान

Firozabad Ram Mandir Post Controversy : राम मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बवाल हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच मारपीट हो गई।

2 min read
Google source verification

फिरोजाबाद

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 11, 2026

फिरोजाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीटा, पत्थर बरसाए, PC- X

फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में राम मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। पोस्ट का विरोध करने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और पथराव शुरू हो गया। इस घटना में तीन बजरंग दल कार्यकर्ता घायल हो गए, जबकि कई लोगों ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई।

घटना थाना नारखी क्षेत्र के गांव डौरी की है। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात काबू में करने पड़े। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है।

गांव डौरी निवासी राशिद ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें कथित तौर पर यह लिखा गया था कि यदि देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनता है तो राम मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। पोस्ट सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर नाराजगी फैल गई। इस मामले के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गांव पहुंचकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।

गांव पहुंचते ही बिगड़े हालात

रविवार दोपहर करीब 12 बजे राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष शुभम प्रताप सिंह के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव डौरी पहुंचे। स्थिति को भांपते हुए थाना नारखी से एक दरोगा और कुछ पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे।

बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बातचीत चल रही थी, तभी दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते भीड़ ने कार्यकर्ताओं को घेर लिया। इसके बाद पथराव शुरू हो गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

खेतों में भागकर बचाई जान, बाइकों में तोड़फोड़

पथराव के दौरान बजरंग दल के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी जान बचाकर खेतों की ओर भागे। अराजक तत्वों ने गांव में खड़ी बजरंग दल नेताओं की कई बाइकों में तोड़फोड़ भी की। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी।

इसके बाद थाना रजावली से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया। सीओ टूंडला अमरीश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

तीन घायल, अस्पताल में भर्ती

इस घटना में हंसरामगढ़ी निवासी केके तिवारी समेत तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पथराव के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता किसी तरह थाना नारखी पहुंचे, जहां हिंदू संगठनों के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी एकत्र होने लगे। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सभी पक्षों से बातचीत की और स्थिति को शांत कराया।

घटना के बाद गांव डौरी में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। एहतियातन गांव की गलियों और आसपास के इलाकों में कड़ा पुलिस पहरा लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

फिरोजाबाद के एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि 'सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। वहीं, बिना पुलिस को सूचना दिए आरोपी के घर पहुंचकर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।'

ये भी पढ़ें

प्रेमी संग भागी लड़की को पीटकर मार डाला, पुलिस ने पानी डाल बुझाई चिता…राख से उठाई हड्डियां
कासगंज
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 09:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / राम मंदिर पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बवाल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीटा…खेत में भागकर बचाई जान

बड़ी खबरें

View All

फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘लश्कर-ए-तैयबा से बोल रहा हूं, शहर में हर घंटे धमाका किया जाएगा’, दिल्ली ब्लास्ट के बाद आई…

firozabad police received threat call after delhi blast accused said speaking from lashkar e taiba
फिरोजाबाद

घर में तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका, धमाके में उड़ी छत; दौड़कर पहुंचे ASP अनुज चौधरी

फिरोजाबाद

नानी की बात नहीं मानी: स्कूल जाने के लिए कहा तो रूठ गया बच्चा; कमरा खुलते ही सभी रह गए हक्के-बक्के!

crime news teenager hanged himself after being told to go to school in firozabad up
फिरोजाबाद

फिरोजाबाद में पिता के सामने बेटे की दर्दनाक मौत, रोटावेटर पर चढ़कर खेल रहा था किशोर; ब्लेडों में फंसकर हुआ चिथड़े-चिथड़े

firozabad teen killed rotavator accident driver drunk allegation
फिरोजाबाद

Weather मौसम में बढ़ी ठंडक पर दिन-रात के तापमान का अंतर कर रहा बीमार

weather
फिरोजाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.