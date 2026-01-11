राम मंदिर पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बवाल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीटा…खेत में भागकर बचाई जान

फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में राम मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। पोस्ट का विरोध करने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और पथराव शुरू हो गया। इस घटना में तीन बजरंग दल कार्यकर्ता घायल हो गए, जबकि कई लोगों ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई।