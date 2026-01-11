वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग से मची रही अफरा-तफरी, सकुशल उतारे गए यात्री

विमान के सुरक्षित लैंड करने के बाद सभी यात्रियों को सकुशल उतार लिया गया।इंडिगो एयरलाइंस की ओर से उन्हें शहर के विभिन्न होटलों में ठहराने की व्यवस्था की गई। इंडिगो एयरलाइंस की टेक्निकल टीम खराबी को दूर करने में जुटी हुई है। तकनीकी जांच और मरम्मत पूरी होने के बाद ही आगे की उड़ान को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।