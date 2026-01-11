11 जनवरी 2026,

रविवार

वाराणसी

वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग से मची रही अफरा-तफरी, सकुशल उतारे गए यात्री

रविवार की रात वाराणसी एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब गोरखपुर से बंगलौर जा रही इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

Google source verification

वाराणसी

image

anoop shukla

Jan 11, 2026

Up news, Varanasi

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब गोरखपुर से बेंगलुरु जा रहा इंडिगो एयरलाइंस का विमान 6ई-437 तकनीकी खराबी के कारण वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान रात करीब 7:05 बजे सुरक्षित रूप से एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। विमान में कुल 216 यात्री सवार थे।

वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा विमान

प्राप्त जानकारी के अनुसार उड़ान के दौरान विमान में टेक्निकल समस्या सामने आई, जिसके बाद पायलट ने एहतियातन नजदीकी ATC वाराणसी से संपर्क किया। ATC से आवश्यक अनुमति मिलने के बाद विमान को वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारने का निर्णय लिया गया। विमान के उतरते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा एवं तकनीकी दल अलर्ट हो गया।

जांच में जुटी टेक्निकल टीम, चेकिंग के बाद होगा उड़ान का निर्णय

विमान के सुरक्षित लैंड करने के बाद सभी यात्रियों को सकुशल उतार लिया गया।इंडिगो एयरलाइंस की ओर से उन्हें शहर के विभिन्न होटलों में ठहराने की व्यवस्था की गई। इंडिगो एयरलाइंस की टेक्निकल टीम खराबी को दूर करने में जुटी हुई है। तकनीकी जांच और मरम्मत पूरी होने के बाद ही आगे की उड़ान को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Jan 2026 11:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग से मची रही अफरा-तफरी, सकुशल उतारे गए यात्री

