Magh Mela 2026: माघ मेले में सतुआ बाबा बने आकर्षण का केंद्र, सादगी के साथ तीन करोड़ की कार ने खींचा ध्यान

Magh Mela Luxury Meets Spirituality: संगम की पावन धरती प्रयागराज में आयोजित माघ मेला इन दिनों पूरे शबाब पर है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर देश-विदेश से आए साधु-संत, कल्पवासी और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। जहां एक ओर साधना, तपस्या और वैराग्य का वातावरण है, वहीं दूसरी ओर साधु-संतों के हाईटेक शिविर, आधुनिक व्यवस्थाएं और लग्जरी साधन भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन्हीं चर्चाओं के केंद्र में इन दिनों एक युवा संत सतुआ बाबा हैं, जो अपने साधारण पहनावे के बावजूद ब्रांडेड चश्मे और करोड़ों की लग्जरी कार को लेकर सुर्खियों में हैं।