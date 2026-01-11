UP School Holiday: 12 जनवरी को स्कूल खुलेंगे या नहीं, जानिए ताजा सरकारी ऑर्डर

UP School Holiday Update (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
UP School Holiday Update: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और लगातार जारी शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। खासतौर पर सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने और तापमान में भारी गिरावट के चलते बच्चों की सेहत को लेकर अभिभावकों और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की सर्दी की छुट्टियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में यह सवाल हर माता-पिता और छात्र के मन में है कि 12 जनवरी को स्कूल खुलेंगे या नहीं? इस पर प्रशासन ने स्पष्ट और जिलेवार आदेश जारी कर स्थिति साफ कर दी है।
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा और ग्रेटर नोएडा) में ठंड और कोहरे की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। यहां कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 15 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि इन कक्षाओं के छात्र अब सीधे 16 जनवरी 2026 को ही स्कूल जाएंगे।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी बोर्डों के स्कूल-CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों पर यह निर्देश समान रूप से लागू होगा।
इसी तरह संभल जिले में भी हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैसिया ने आदेश जारी कर कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी शिक्षण संस्थानों को 14 जनवरी 2026 तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। संभल में लगातार घना कोहरा, शीतलहर और अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है।
औरैया जिले में भी सर्दी के असर को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों को 12 जनवरी 2026 तक बंद रखा गया है। यानी औरैया में 12 जनवरी को स्कूल नहीं खुलेंगे, जबकि आगे की स्थिति मौसम और जिला प्रशासन के अगले आदेश पर निर्भर करेगी।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहले सर्दी की छुट्टियां 10 जनवरी तक घोषित की गई थी और यह माना जा रहा था कि 12 जनवरी (सोमवार) से स्कूल फिर से खुल जाएंगे। लेकिन अचानक बढ़ी ठंड, शीतलहर और मौसम विभाग की चेतावनियों के बाद प्रशासन ने एक बार फिर छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया। बीते कुछ दिनों में उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई इलाकों में सुबह के समय दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही है, जिससे सड़क और रेल यातायात के साथ-साथ बच्चों का स्कूल जाना भी जोखिम भरा हो गया।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत के लिए शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। ऐसे में जिला प्रशासन ने एहतियातन स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है, ताकि छोटे बच्चों को ठंड से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके।
गौतमबुद्ध नगर सहित कई जिलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को लेकर कोई नया स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल इन कक्षाओं के लिए पुराने निर्देश ही लागू रहेंगे। हालांकि प्रशासन और शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगर ठंड का प्रकोप और बढ़ता है तो ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प अपनाया जा सकता है। अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने स्कूलों से लगातार संपर्क बनाए रखें और किसी भी नई सूचना के लिए आधिकारिक नोटिस पर ही भरोसा करें।
उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली में भी सर्दी का असर साफ नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार ने पहले से तय शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक विंटर वेकेशन घोषित किया हुआ है। ऐसे में दिल्ली के सभी स्कूल 16 जनवरी को फिर से खुल सकते हैं।
प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें। बिना आवश्यकता के सुबह-सुबह बच्चों को बाहर न भेजें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। स्कूल खुलने या बंद रहने से जुड़ी जानकारी केवल जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग या स्कूल प्रबंधन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना से ही प्राप्त करें।
इन जिलों में पहले 10 जनवरी तक अवकाश था, 12 जनवरी को स्थानीय आदेश के अनुसार निर्णय होगा:
