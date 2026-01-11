UP School Holiday: 12 जनवरी को स्कूल खुलेंगे या नहीं, जानिए ताजा सरकारी ऑर्डर

UP School Holiday Update: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और लगातार जारी शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। खासतौर पर सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने और तापमान में भारी गिरावट के चलते बच्चों की सेहत को लेकर अभिभावकों और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की सर्दी की छुट्टियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में यह सवाल हर माता-पिता और छात्र के मन में है कि 12 जनवरी को स्कूल खुलेंगे या नहीं? इस पर प्रशासन ने स्पष्ट और जिलेवार आदेश जारी कर स्थिति साफ कर दी है।

