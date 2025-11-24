भाजपा का साथ दूंगा, सपा की खाल उतार लूंगा: गर्लफ्रेंड रोहिणी ने सांसद चंद्रशेखर का नया ऑडियो जारी कर मचाया बवाल

Chandrashekhar Azad Audio Rohini Ghawari Controversy: यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड डॉ. रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर एक नया ऑडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि सांसद खुद यह कहते सुने जा रहे हैं कि वह आगामी यूपी चुनाव में बीजेपी का साथ देंगे और समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। रोहिणी ने कहा कि यह ऑडियो उसी बातचीत का हिस्सा है, जहां चंद्रशेखर ने स्वीकार किया कि भाजपा ने उन्हें सांसद बनाया है और अब वह दलित वोट काटने के लिए भाजपा के साथ रैलियां करेंगे।