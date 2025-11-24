Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

भाजपा का साथ दूंगा, सपा की खाल उतार लूंगा: गर्लफ्रेंड रोहिणी ने सांसद चंद्रशेखर का नया ऑडियो जारी कर मचाया बवाल

Chandrashekhar azad audio controvers: मुजफ्फरनगर में संविधान रैली से पहले सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ‘रावण’ और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड डॉ. रोहिणी घावरी के बीच विवाद गहराता जा रहा है। रोहिणी ने नया ऑडियो जारी कर दावा किया है कि चंद्रशेखर BJP का समर्थन करेंगे और सपा-कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Mohd Danish

Nov 24, 2025

Chandrashekhar Azad rohini audio controversy bjp support muzaffarnagar rally

गर्लफ्रेंड रोहिणी ने सांसद चंद्रशेखर का नया ऑडियो जारी कर मचाया बवाल | Image Source - 'X' @DrRohinighavari

Chandrashekhar Azad Audio Rohini Ghawari Controversy: यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड डॉ. रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर एक नया ऑडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि सांसद खुद यह कहते सुने जा रहे हैं कि वह आगामी यूपी चुनाव में बीजेपी का साथ देंगे और समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। रोहिणी ने कहा कि यह ऑडियो उसी बातचीत का हिस्सा है, जहां चंद्रशेखर ने स्वीकार किया कि भाजपा ने उन्हें सांसद बनाया है और अब वह दलित वोट काटने के लिए भाजपा के साथ रैलियां करेंगे।

सपा की खाल उतारूंगा, कांग्रेस को नेस्तनाबूद करूंगा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऑडियो शेयर करते हुए रोहिणी ने लिखा कि चंद्रशेखर ने खुद कहा- “समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में से जो भी मेरे खिलाफ आया, उसकी खाल उतार दूंगा। चाहे मुझे भाजपा की मदद क्यों न करनी पड़े। यह मेरे लिए आखिरी लड़ाई है और जो भी बीच में आया, मैं उसे जिंदगीभर नहीं छोड़ूंगा।” रोहिणी ने यह भी लिखा कि भाजपा 26 नवंबर जैसी सैकड़ों रैलियां सिर्फ दलित वोट बांटने के लिए करा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो शख्स अपने आंदोलन और महापुरुषों की विरासत बेच दे, वह समाज का भला कैसे करेगा।

संविधान रैली से पहले सियासी बवंडर

भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर की मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में 26 नवंबर को प्रस्तावित संविधान रैली से पहले ही माहौल गरमा गया है। रोहिणी घावरी के पोस्ट और ऑडियो वायरल होने के बाद रैली को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। माना जा रहा है कि भारी भीड़ और पोलराइजेशन की संभावना के चलते पुलिस और प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। रैली में रोहिणी स्वयं शामिल होंगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है।

मंच पर आकर ही बात करूंगी - रोहिणी की खुली चेतावनी

रोहिणी ने अपने पोस्ट में साफ लिखा- “अगर चंद्रशेखर के मंच से किसी ने मुझे हाथ भी लगाया, तो पूरा देश महिला सम्मान का उदाहरण देखेगा।” उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस उन्हें रोकने के बजाय सुरक्षा के साथ मंच तक ले जाएगी। रोहिणी ने चुनौती देते हुए लिखा- “तेरे आकाओं को भी तेरे खिलाफ कर दिया मैंने। अब असर देख, मंच चंद्रशेखर का, लोग चंद्रशेखर के, लेकिन शपथ रोहिणी घावरी की होगी।” रोहिणी ने दावा किया कि वह मंच पर आकर भाषण देंगी और चंद्रशेखर को सीधे सामने बैठकर जवाब देंगी।

जनता की नजरें 26 नवंबर पर

इस वार-पलटवार के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 26 नवंबर की संविधान रैली का नतीजा क्या होगा। क्या वास्तव में रोहिणी मंच पर जाएंगी? क्या भीड़ के बीच कोई विवाद होगा? क्या यह मुद्दा दलित राजनीति में बड़ा मोड़ साबित होगा? इसी तनाव और उत्सुकता के कारण अब पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक रैली से बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 10:56 pm

Published on:

24 Nov 2025 10:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / भाजपा का साथ दूंगा, सपा की खाल उतार लूंगा: गर्लफ्रेंड रोहिणी ने सांसद चंद्रशेखर का नया ऑडियो जारी कर मचाया बवाल

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ठायं…ठायं…ठायं…गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका, 25 हजार इनामी अपराधी को दौड़ाकर मारी गोली

Encounter
मुजफ्फरनगर

आधी रात को दंपति ने लिकेज गैस सिलेंडर घर से बाहर फेंका, पूरे मोहल्ले में मच गया हड़कंप

muzaffarnagar police
मुजफ्फरनगर

UP News पुलिस मांग रही थी पांच लाख रुपये! युवक ने लगा ली आग, एसएसपी ने बैठाई जांच

muzaffarangar
मुजफ्फरनगर

इतनी बेइज्जती के बाद जीकर क्या करूंगा पापा, आखिरी सांस तक उत्पीड़न की दास्तां बयां करता रहा छात्र

मुजफ्फरनगर

‘राहुल गांधी को विदेशी मां की औलाद बताने वाले नेता की BSP में 8 सालों बाद वापसी; मायावती ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

jay prakash singh who made statement regarding rahul gandhi returns to bsp
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.