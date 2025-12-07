सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा कल: हेलीपैड से लेकर रिपोर्ट फाइलों तक तैयारियां पूरी, अधिकारियों में बढ़ी हलचल

मुख्यमंत्री अपने एक घंटे के मुरादाबाद प्रवास में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। यह बैठक 11 बजे शुरू होकर 12 बजे तक चलेगी। इसमें कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के समन्वय पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी विभागीय रिपोर्ट और प्रस्तुतियां तैयार रखें।