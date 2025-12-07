7 दिसंबर 2025,

रविवार

मुरादाबाद

सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा कल: हेलीपैड से लेकर रिपोर्ट फाइलों तक तैयारियां पूरी, अधिकारियों में बढ़ी हलचल

Moradabad News: मुरादाबाद में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे से पहले प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सीएम यहां शीर्ष अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 07, 2025

cm yogi adityanath moradabad visit review meeting security tightened

सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा कल: Image Source - 'X' @CMOfficeUP

CM yogi adityanath moradabad visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को मुरादाबाद के दौरे पर आने वाले हैं, जिसके चलते पूरे शहर में गतिविधियां तेज हो गई हैं। उनके आगमन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्रीय और स्थानीय स्तर पर कड़े इंतजाम किए हैं। अधिकारियों के बीच लगातार समन्वय बैठकों का दौर जारी है, ताकि किसी भी स्थिति में कोई कमी न रह जाए।

सर्किट हाउस में तैयार हुआ अस्थायी हेलीपैड

सीएम योगी के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, वह सोमवार सुबह लगभग 10:50 बजे सर्किट हाउस स्थित अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे। इस हेलीपैड को विशेष रूप से उनके दौरे के लिए तैयार किया जा रहा है। रविवार से ही यहां अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और सुरक्षा टीमों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। स्थल पर बैरिकेडिंग, सुरक्षा मार्ग और पार्किंग व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया गया है।

11 बजे से 12 बजे तक होगी समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री अपने एक घंटे के मुरादाबाद प्रवास में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। यह बैठक 11 बजे शुरू होकर 12 बजे तक चलेगी। इसमें कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के समन्वय पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी विभागीय रिपोर्ट और प्रस्तुतियां तैयार रखें।

पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती

सीएम के दौरे को देखते हुए सर्किट हाउस तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में रविवार से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शहर की प्रमुख सड़कों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। एरिया डॉमिनेशन, पेट्रोलिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी के लिए विशेष टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि रविवार शाम तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी।

दौरे के समापन के बाद गाजियाबाद के लिए प्रस्थान

समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री दोपहर लगभग 12:10 बजे पुलिस लाइन से हेलिकॉप्टर द्वारा गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे। प्रशासन ने उनके प्रस्थान मार्ग और उड़ान व्यवस्था को भी सुरक्षा मानकों के अनुरूप अंतिम मंजूरी दे दी है। अधिकारियों का दावा है कि पूरा कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न कराने की तैयारी पूरी है।

Published on:

07 Dec 2025 02:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा कल: हेलीपैड से लेकर रिपोर्ट फाइलों तक तैयारियां पूरी, अधिकारियों में बढ़ी हलचल

