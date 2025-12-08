IMD Cold Wave Alert: अभी और सताएगी ठंड, कल से 5°C तक गिरेगा तापमान, कोहरे व शीतलहर के लिए अलर्ट जारी

IMD Cold Wave Alert: अभी और सताएगी ठंड | Image Source - Pinterest
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है और आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने के पूरे संकेत दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में तापमान तेजी से नीचे आएगा, जो 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कई जिलों में शीतलहर चलने और सुबह-शाम गलन भरी ठंड बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने तथा किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है।
कानपुर फिलहाल सबसे अधिक ठंडे शहरों की सूची से बाहर जरूर हो गया है, लेकिन मौसम विभाग की मानें तो अब वहां पारा फिर से नीचे की ओर जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सोमवार रात से या मंगलवार सुबह से गलन भरी ठंड का दौर शुरू हो सकता है। रविवार शाम तक कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में ऊंचे बादलों की मौजूदगी बनी रही, जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव दर्ज हुआ। पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव लगातार जारी है।
8 दिसंबर के लिए मौसम विभाग पहले ही अनुमान जता चुका था कि प्रदेश में ठंड अचानक बढ़ेगी और यही हुआ। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, मुज्जफरनगर, सहारनपुर, बरेली और मुरादाबाद सहित कई शहरों में सुबह घना कोहरा या धुंध पड़ने की संभावना है। वहीं पूर्वांचल के कई जिलों में भी सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हो सकती है, जिससे दृश्यता कम होने और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। तापमान में दिन-रात के अंतर से लोगों को ठंड और अधिक महसूस होगी।
मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस. एन. सुनील पांडेय के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तापमान में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटों में तापमान में तेज गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि बादलों का छंटना शुरू हो गया है। जैसे ही बादल हटेंगे, पहाड़ों की बर्फीली हवा तेजी से मैदानी इलाकों में प्रवेश करेगी और अपने साथ हड्डियां जमा देने वाली ठंड भी लाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कड़ाके की ठंड शुरू होने में एक-दो दिन की देरी जरूर है, लेकिन हवा की गति बढ़ते ही प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बन जाएगी। आने वाला सप्ताह पूरी तरह ठंड और घने कोहरे वाला हो सकता है।
शनिवार और रविवार की रात में बादलों की मौजूदगी से न्यूनतम तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई। जहां एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था, वहीं रविवार को यह बढ़कर 10 डिग्री तक पहुंच गया। यह सामान्य से केवल 0.5 डिग्री कम है। मौसम विभाग का कहना है कि यह अस्थायी बढ़ोतरी है, क्योंकि जैसे ही बादल हटेंगे, तापमान तेज़ी से नीचे जाएगा और प्रदेश में गलन भरी ठंड के हालात बनेंगे।
