IMD Cold Wave Alert: अभी और सताएगी ठंड, कल से 5°C तक गिरेगा तापमान, कोहरे व शीतलहर के लिए अलर्ट जारी

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस. एन. सुनील पांडेय के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तापमान में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटों में तापमान में तेज गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि बादलों का छंटना शुरू हो गया है। जैसे ही बादल हटेंगे, पहाड़ों की बर्फीली हवा तेजी से मैदानी इलाकों में प्रवेश करेगी और अपने साथ हड्डियां जमा देने वाली ठंड भी लाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कड़ाके की ठंड शुरू होने में एक-दो दिन की देरी जरूर है, लेकिन हवा की गति बढ़ते ही प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बन जाएगी। आने वाला सप्ताह पूरी तरह ठंड और घने कोहरे वाला हो सकता है।