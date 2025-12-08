मुरादाबाद में CM योगी की हाई-प्रोफाइल बैठक संपन्न: BJP पदाधिकारियों संग SIR और पंचायत चुनाव पर किया गहन मंथन

CM Yogi Moradabad Meeting SIR Review: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह मुरादाबाद पहुंचे और सर्किट हाउस में BJP पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। हालांकि इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन पार्टी सूत्रों ने पुष्टि की कि बैठक का मुख्य उद्देश्य SIR से जुड़े कार्यों की समीक्षा और राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा करना था।