मुरादाबाद में CM योगी की हाई-प्रोफाइल बैठक संपन्न: BJP पदाधिकारियों संग SIR और पंचायत चुनाव पर किया गहन मंथन

मुरादाबाद में CM योगी की हाई-प्रोफाइल बैठक संपन्न: Image Source - 'X' @myogioffice
CM Yogi Moradabad Meeting SIR Review: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह मुरादाबाद पहुंचे और सर्किट हाउस में BJP पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। हालांकि इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन पार्टी सूत्रों ने पुष्टि की कि बैठक का मुख्य उद्देश्य SIR से जुड़े कार्यों की समीक्षा और राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा करना था।
मुख्यमंत्री का हेलिकॉप्टर सुबह 10:50 बजे सर्किट हाउस स्थित हैलिपैड पर उतरा। थोड़ी देर बाद 11 बजे बैठक शुरू हो गई। यह बैठक बंद कमरे में हुई, जिसमें मंडल के प्रमुख BJP नेता, सांसद, विधायक और संबंधित अधिकारी शामिल थे। बैठक में स्थानीय मुद्दों, SIR प्रक्रिया, विकास कार्यों की स्थिति और पंचायत चुनाव से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस ने अभूतपूर्व व्यवस्था की। सर्किट हाउस के चारों ओर सुरक्षा घेरे को मजबूत करते हुए दो एएसपी, तीन सीओ, छह इंस्पेक्टर, 28 उपनिरीक्षक, 73 सिपाही और 17 महिला सिपाही सहित कुल 200 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। गेट पर विशेष निगरानी व्यवस्था लगाई गई थी, जिससे बिना अनुमति किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया।
करीब 12:40 बजे बैठक समाप्त हुई, जिसके बाद सीएम योगी सीधे हेलिपैड की ओर बढ़े। यहां से वे पहले बरेली के लिए रवाना हुए और उसके बाद गाजियाबाद जाने का कार्यक्रम तय किया गया।
बैठक के बाद किसी स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी नहीं दी गई, जिससे यह पूरी यात्रा उच्च-स्तरीय समीक्षा पर केंद्रित मानी जा रही है।
