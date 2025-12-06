पछुआ हवा और ला-नीना का डबल अटैक: दिसंबर की ठिठुरन ने पकड़ी रफ्तार, तेजी से बढ़ रहा कोहरा

मौसम विज्ञानी डॉ. लक्ष्मीकांत के अनुसार इस समय प्रशांत महासागर में ला नीना की परिस्थितियाँ फिर से मजबूत हो रही हैं, जिसके कारण उत्तर भारत में ठंड का असर अधिक गहराई तक महसूस किया जा रहा है। दिसंबर का पहला सप्ताह बीत चुका है और इस बार सर्दी ने भले ही देरी से दस्तक दी हो, लेकिन अब इसके लंबे समय तक रहने की संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार, ला नीना के चलते ठंडी हवाओं की तीव्रता बढ़ती है, जिसके असर से गलन और ठिठुरन सामान्य से ज्यादा हो सकती है।