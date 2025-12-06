पछुआ हवा और ला-नीना का डबल अटैक: दिसंबर की ठिठुरन ने पकड़ी रफ्तार, तेजी से बढ़ रहा कोहरा

पछुआ हवा और ला-नीना का डबल अटैक: Image Source - Pinterest
Weather Update News: यूपी के मुरादाबाद मंडल में पश्चिमी और पछुआ हवाओं के सक्रिय होने के बाद ठंड का दौर अचानक तेज हो गया है। शनिवार को दिन के तापमान में एक डिग्री और रात के तापमान में दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। दिन में चटख धूप निकलने के बावजूद हवा की सर्दी इतनी प्रचंड रही कि धूप भी राहत नहीं दे सकी। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि आगामी दिनों में पारा सामान्य से कम ही बना रहेगा और सर्द हवाओं की रफ्तार और बढ़ सकती है।
मौसम विज्ञानी डॉ. लक्ष्मीकांत के अनुसार इस समय प्रशांत महासागर में ला नीना की परिस्थितियाँ फिर से मजबूत हो रही हैं, जिसके कारण उत्तर भारत में ठंड का असर अधिक गहराई तक महसूस किया जा रहा है। दिसंबर का पहला सप्ताह बीत चुका है और इस बार सर्दी ने भले ही देरी से दस्तक दी हो, लेकिन अब इसके लंबे समय तक रहने की संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार, ला नीना के चलते ठंडी हवाओं की तीव्रता बढ़ती है, जिसके असर से गलन और ठिठुरन सामान्य से ज्यादा हो सकती है।
आसमान साफ होने के बावजूद तेज़ धूप जमीन तक अपना असर नहीं दिखा पा रही है। पछुआ हवा की तीव्रता बढ़ने से नमी घट रही है और इसके चलते गलन में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में सुबह-शाम घना कोहरा भी शुरू हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में दोनों तापमानों में और गिरावट की संभावना है।
जिला अस्पताल के चिकित्सक ने कहा कि ठंड में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। तापमान तेजी से गिरने पर सर्दी, खांसी, दमा, निमोनिया और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि सुबह-शाम घर से निकलते समय गर्म कपड़े जरूर पहनें और स्वास्थ्य बिगड़ते ही तुरंत अस्पताल पहुंचें। उन्होंने पशुपालकों को भी सलाह दी है कि वे पशुओं को ठंड से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करें।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार