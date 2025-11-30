4 दिसंबर तक ‘मैं’ छुट्टी पर हूं… SIR फॉर्म नहीं भर सका तो भी रहेगा वोटर लिस्ट में नाम, लेकिन करना होगा ये जरूरी काम

4 दिसंबर तक अगर किन्हीं कारणों से आप SIR प्रकिया में शामिल नहीं हो पाते हैं तो भी चिंता की जरूरत नहीं। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
SIR Update: उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर नवदीप रिणवा ने राज्य में इलेक्टोरल लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की मौत और जमीनी चुनौतियों पर बात की।
यूपी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) नवदीप रिणवा के मुताबिक, राज्य में 1,62,486 बूथ और इतने ही बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) हैं। हर 10 BLOs पर एक सुपरवाइजर है। जिससे लगभग 16,450 सुपरवाइजर बनते हैं। 403 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) हैं। एक असेंबली चुनाव क्षेत्र में हर ERO के पास 4 से 5 असिस्टेंट EROs होते हैं। उनके अलावा, टैक्स कलेक्शन और सफाई कर्मचारी खासकर शहरी इलाकों में BLOs की मदद कर रहे हैं। CEO रिणवा ने कहा, '' शुक्रवार तक लगभग 55 परसेंट वोटर्स (8.5 करोड़) के एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटल कर दिए गए हैं।
इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, '' चुनौतियां ज्यादातर शहरी इलाकों में हैं। पहली बात, तय बूथ एरिया में कोई डेडिकेटेड वर्कर नहीं रहता है। SIR लॉन्च करने से पहले, इलेक्शन कमीशन ने सख्त निर्देश दिए थे कि BLO अपॉइंट करते समय पहली प्राथमिकता सरकारी कर्मचारी को दी जाए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात करेंगे। इसलिए, कई जगहों पर BLOs को फिर से अपॉइंट किया गया। जब कोई नया BLO अपॉइंट हुआ, तो उसे एरिया का पता नहीं था, जो एक चुनौती बन गई।''
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, ''एक और चुनौती बूथों का रैशनलाइजेशन है, जिसमें इलेक्शन कमीशन (EC) एक पोलिंग बूथ के लिए वोटर्स की मैक्सिमम लिमिट तय करता है। कुछ जगहों पर, एक ही परिवार के सदस्यों को 2 अलग-अलग बूथों में लिस्ट किया गया था। जब ऐसा होता है, तो दो BLOs को एरिया कवर करना पड़ता है और दोनों को एक ही घर जाना पड़ता है। इलेक्टोरल रोल में वोटर्स के अधूरे पते भी एक चुनौती है। ऐसा कई जगहों पर हो रहा है। उदाहरण के लिए, नोएडा में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां घरों पर नंबर नहीं हैं, लेकिन वोटर्स इतने ज्यादा हैं कि 4 बूथ बनाने पड़ते हैं। इसके लिए 4 BLOs को इलाके का दौरा करना होगा।''
उन्होंने कहा कि जिला चुनाव अधिकारियों (DEO) ने सभी सरकारी डिपार्टमेंट जैसे नगर निगम, नोएडा अथॉरिटी और दूसरे सरकारी ऑफिसों से जानकारी मांगी है। मुश्किल हालात में काम करने वाले BLOs की मदद करने की कोशिश की गई है, जैसे मैन-पावर और डेटा एंट्री। उनकी मदद से, एक ही दिन में 1.10 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज किए गए।
यूपी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) नवदीप रिणवा ने कहा, '' सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए। अगर किसी का नाम 9 दिसंबर को पब्लिश हुई ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो वह फॉर्म 6 (इलेक्टोरल रोल में नाम शामिल करने के लिए एप्लीकेशन) भर सकता है। ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल लिस्ट नहीं है। लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने में समय है जो 7 फरवरी, 2026 तक पब्लिश होगी। अभी विधानसभा चुनाव बहुत दूर हैं। लगातार अपडेटिंग होती रहेगी।
जब उनसे पूछा गया कि अलग-अलग जिलों से BLOs की मौत की खबरें आई हैं और उनके परिवारों और पॉलिटिकल पार्टियों ने दावा किया है कि या तो यह SIR के काम के स्ट्रेस की वजह से हुआ या उन्होंने सुसाइड का आरोप लगाया है। ऐसे मामलों में क्या किया जा रहा है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, '' हमने ऐसी हर घटना की रिपोर्ट मांगी है। सुसाइड के 2 मामले सामने आए हैं। लखनऊ में ब्रेन हेमरेज से BLOs की मौत के मामले में, उस व्यक्ति को उसकी मौत से एक हफ्ते पहले ही बदल दिया गया था। अगर कोई BLO किसी मुश्किल इलाके में तैनात है या वोटर डिटेल्स भरने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो हर तरह की मदद देने के निर्देश दिए गए हैं।
…यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर किसी के परिवार में कोई मेडिकल सिचुएशन है, तो उस BLO को छुट्टी दी जाएगी। साथ ही, हमने निर्देश दिया है कि अगर कोई BLO मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा पाया जाता है, तो उसे बदल दिया जाए। कुछ BLO ने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है। यह कोई नामुमकिन काम नहीं है। लेकिन यह पक्का एक एक्स्ट्रा काम है।''
इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ''पॉलिटिकल पार्टियों के साथ 2 मीटिंग की हैं और उनसे सपोर्ट मांगा है। सभी जानी-मानी पॉलिटिकल पार्टियां मीटिंग में शामिल हुईं और उन्होंने करीब 4.41 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLAs) बनाए जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। BLA अपने इलाके को जानते हैं और वोटर और BLO के बीच एक पुल का काम कर सकते हैं।'' बता दें कि उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया की अंतिम तारीख 4 दिसंबर है।
