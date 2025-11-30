4 दिसंबर तक ‘मैं’ छुट्टी पर हूं… SIR फॉर्म नहीं भर सका तो भी रहेगा वोटर लिस्ट में नाम, लेकिन करना होगा ये जरूरी काम

जब उनसे पूछा गया कि अलग-अलग जिलों से BLOs की मौत की खबरें आई हैं और उनके परिवारों और पॉलिटिकल पार्टियों ने दावा किया है कि या तो यह SIR के काम के स्ट्रेस की वजह से हुआ या उन्होंने सुसाइड का आरोप लगाया है। ऐसे मामलों में क्या किया जा रहा है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, '' हमने ऐसी हर घटना की रिपोर्ट मांगी है। सुसाइड के 2 मामले सामने आए हैं। लखनऊ में ब्रेन हेमरेज से BLOs की मौत के मामले में, उस व्यक्ति को उसकी मौत से एक हफ्ते पहले ही बदल दिया गया था। अगर कोई BLO किसी मुश्किल इलाके में तैनात है या वोटर डिटेल्स भरने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो हर तरह की मदद देने के निर्देश दिए गए हैं।