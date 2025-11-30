Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

4 दिसंबर तक ‘मैं’ छुट्टी पर हूं… SIR फॉर्म नहीं भर सका तो भी रहेगा वोटर लिस्ट में नाम, लेकिन करना होगा ये जरूरी काम

SIR Update: 4 दिसंबर तक अगर किन्हीं कारणों से आप SIR प्रकिया में शामिल नहीं हो पाते हैं तो भी चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम एड करवाने के लिए आपको एक जरूरी काम करना होगा।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 30, 2025

sir update even if you dont fill form name will remain in voter list know what you need to do

4 दिसंबर तक अगर किन्हीं कारणों से आप SIR प्रकिया में शामिल नहीं हो पाते हैं तो भी चिंता की जरूरत नहीं। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

SIR Update: उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर नवदीप रिणवा ने राज्य में इलेक्टोरल लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की मौत और जमीनी चुनौतियों पर बात की।

SIR की क्या प्रोग्रेस है?

यूपी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) नवदीप रिणवा के मुताबिक, राज्य में 1,62,486 बूथ और इतने ही बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) हैं। हर 10 BLOs पर एक सुपरवाइजर है। जिससे लगभग 16,450 सुपरवाइजर बनते हैं। 403 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) हैं। एक असेंबली चुनाव क्षेत्र में हर ERO के पास 4 से 5 असिस्टेंट EROs होते हैं। उनके अलावा, टैक्स कलेक्शन और सफाई कर्मचारी खासकर शहरी इलाकों में BLOs की मदद कर रहे हैं। CEO रिणवा ने कहा, '' शुक्रवार तक लगभग 55 परसेंट वोटर्स (8.5 करोड़) के एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटल कर दिए गए हैं।

चुनावी स्टाफ को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, '' चुनौतियां ज्यादातर शहरी इलाकों में हैं। पहली बात, तय बूथ एरिया में कोई डेडिकेटेड वर्कर नहीं रहता है। SIR लॉन्च करने से पहले, इलेक्शन कमीशन ने सख्त निर्देश दिए थे कि BLO अपॉइंट करते समय पहली प्राथमिकता सरकारी कर्मचारी को दी जाए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात करेंगे। इसलिए, कई जगहों पर BLOs को फिर से अपॉइंट किया गया। जब कोई नया BLO अपॉइंट हुआ, तो उसे एरिया का पता नहीं था, जो एक चुनौती बन गई।''

BLOs को करना पड़ रहा चुनौतियों का सामना

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, ''एक और चुनौती बूथों का रैशनलाइजेशन है, जिसमें इलेक्शन कमीशन (EC) एक पोलिंग बूथ के लिए वोटर्स की मैक्सिमम लिमिट तय करता है। कुछ जगहों पर, एक ही परिवार के सदस्यों को 2 अलग-अलग बूथों में लिस्ट किया गया था। जब ऐसा होता है, तो दो BLOs को एरिया कवर करना पड़ता है और दोनों को एक ही घर जाना पड़ता है। इलेक्टोरल रोल में वोटर्स के अधूरे पते भी एक चुनौती है। ऐसा कई जगहों पर हो रहा है। उदाहरण के लिए, नोएडा में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां घरों पर नंबर नहीं हैं, लेकिन वोटर्स इतने ज्यादा हैं कि 4 बूथ बनाने पड़ते हैं। इसके लिए 4 BLOs को इलाके का दौरा करना होगा।''

'एक ही दिन में 1.10 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज'

उन्होंने कहा कि जिला चुनाव अधिकारियों (DEO) ने सभी सरकारी डिपार्टमेंट जैसे नगर निगम, नोएडा अथॉरिटी और दूसरे सरकारी ऑफिसों से जानकारी मांगी है। मुश्किल हालात में काम करने वाले BLOs की मदद करने की कोशिश की गई है, जैसे मैन-पावर और डेटा एंट्री। उनकी मदद से, एक ही दिन में 1.10 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज किए गए।

ऑनलाइन कैसे भरें गणना पत्र?

'SIR: 9 दिसंबर को पब्लिश हुई ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं, तो चिंता नहीं'

यूपी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) नवदीप रिणवा ने कहा, '' सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए। अगर किसी का नाम 9 दिसंबर को पब्लिश हुई ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो वह फॉर्म 6 (इलेक्टोरल रोल में नाम शामिल करने के लिए एप्लीकेशन) भर सकता है। ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल लिस्ट नहीं है। लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने में समय है जो 7 फरवरी, 2026 तक पब्लिश होगी। अभी विधानसभा चुनाव बहुत दूर हैं। लगातार अपडेटिंग होती रहेगी।

BLOs को हर तरह की मदद देने के निर्देश दिए गए

जब उनसे पूछा गया कि अलग-अलग जिलों से BLOs की मौत की खबरें आई हैं और उनके परिवारों और पॉलिटिकल पार्टियों ने दावा किया है कि या तो यह SIR के काम के स्ट्रेस की वजह से हुआ या उन्होंने सुसाइड का आरोप लगाया है। ऐसे मामलों में क्या किया जा रहा है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, '' हमने ऐसी हर घटना की रिपोर्ट मांगी है। सुसाइड के 2 मामले सामने आए हैं। लखनऊ में ब्रेन हेमरेज से BLOs की मौत के मामले में, उस व्यक्ति को उसकी मौत से एक हफ्ते पहले ही बदल दिया गया था। अगर कोई BLO किसी मुश्किल इलाके में तैनात है या वोटर डिटेल्स भरने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो हर तरह की मदद देने के निर्देश दिए गए हैं।

…यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर किसी के परिवार में कोई मेडिकल सिचुएशन है, तो उस BLO को छुट्टी दी जाएगी। साथ ही, हमने निर्देश दिया है कि अगर कोई BLO मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा पाया जाता है, तो उसे बदल दिया जाए। कुछ BLO ने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है। यह कोई नामुमकिन काम नहीं है। लेकिन यह पक्का एक एक्स्ट्रा काम है।''

पॉलिटिकल पार्टियां SIR एक्सरसाइज में कितनी एक्टिव?

इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ''पॉलिटिकल पार्टियों के साथ 2 मीटिंग की हैं और उनसे सपोर्ट मांगा है। सभी जानी-मानी पॉलिटिकल पार्टियां मीटिंग में शामिल हुईं और उन्होंने करीब 4.41 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLAs) बनाए जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। BLA अपने इलाके को जानते हैं और वोटर और BLO के बीच एक पुल का काम कर सकते हैं।'' बता दें कि उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया की अंतिम तारीख 4 दिसंबर है।

ये भी पढ़ें

SIR से क्या ‘मेरा’ नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? 5 सवाल जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी
लखनऊ
मतदाता सूची संशोधन पर बवाल! बैज का आरोप- नोटबंदी जैसी अफरा-तफरी फैला रही भाजपा...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

election commission of india

SIR-BLO

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 11:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 4 दिसंबर तक ‘मैं’ छुट्टी पर हूं… SIR फॉर्म नहीं भर सका तो भी रहेगा वोटर लिस्ट में नाम, लेकिन करना होगा ये जरूरी काम

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पैरोल पर बाहर आए गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में पहुंचे अखिलेश, तस्वीरों से राजनीति में मचा हलचल

गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में पहुंचे अखिलेश यादव, एक महीने की पैरोल पर बाहर पूर्व मंत्री,दो दिन बाद फिर लौटेंगे जेल (फोटो सोर्स : Akhilesh Yadav Whatsapp News Group )
लखनऊ

SIR अभियान में पता बदलने वाले और नए मतदाता 9 दिसंबर के बाद ही घोषणा पत्र सहित कर सकेंगे हैं आवेदन

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में प्रक्रिया शुरू, 9 दिसंबर के बाद होगा संशोधन (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
लखनऊ

UP के निजी स्कूलों में शिक्षकों की अर्हता की व्यापक जांच, मानकों के विपरीत पाए गए शिक्षक होंगे बाहर

मानकों के विपरीत पाए गए शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, प्रबंध तंत्र से तलब होगा जवाब (फोटो सोर्स : Education Department)
लखनऊ

SIR को लेकर BJP क्यों कर रही जल्दबाजी? सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले- BLOs के सहायक सफाई कर्मचारी!

why bjp in hurry regarding sir akhilesh yadav said assistant sanitation workers of blo
लखनऊ

‘आधार कार्ड अब जन्‍मतिथि का प्रूफ नहीं’ तो क्या SIR से नहीं जुड़ेगा वोटर लिस्ट में अब ‘मेरा’ नाम? जान लें जवाब

aadhaar card no longer proof of date of birth so will name no longer be added to voter list through sir
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.