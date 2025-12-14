शिवपाल यादव बोले- भाजपा जीत के लिए कर रही मशीनों का दुरुपयोग, जनता सपा के साथ

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि हर पार्टी अपना-अपना काम कर रही है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर में कुछ निर्माण कार्य बाकी होने पर शिवपाल यादव ने कहा कि अब तो वहां मंदिर बन गया है, लेकिन ये भाजपा की पुरानी आदत है कि वह जनता को भटकाने का काम करती है। ये लोग विकास के नाम पर कुछ काम नहीं करते हैं, बल्कि मंदिर-मस्जिद के नाम पर ही देश को बांटते रहते हैं। इन्होंने चुनाव के दौरान जो भी वादे किए थे, उनको भी पूरा नहीं किया है।