मौलाना पर हंटर की बारिश: महिला बोली- पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब बेटी की, शक्ति वर्धक दवा खिलाता है

Woman beat Maulana with hunter अमेठी में मौलाना की हंटर से पिटाई का मामला सामने आया है। जिसमें कमर में सफेद गमछा बांधकर एक महिला बिस्तर के ऊपर चढ़कर हंटर से मौलाना की पिटाई कर रही है। दूसरी महिला पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रही है। वीडियो में महिला को कहते सुना जा सकता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। राष्ट्रीय सुरक्षा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने एसपी सहित अन्य अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।‌ घटना अमेठी के जामो थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।