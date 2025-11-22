Patrika LogoSwitch to English

अमेठी

दोस्त की शादी बन गई फौजी के लिए काल, फौजी समेत तीन की दर्दनाक मौत…परिजनों में कोहराम

शुक्रवार की देर रात अमेठी सुल्तानपुर मार्ग पर थौरा गांव के पास सड़क दुर्घटना में बुलेट सवार तीन युवकों की मौत हो गई। इनमें एक फौजी भी था जो दोस्त की शादी में शामिल होने छुट्टी पर घर आया था।

अमेठी

image

anoop shukla

Nov 22, 2025

फोटो सोर्स: सोशल इमेज, भीषण दुर्घटना में तीन युवकों की मौत

जिले में शुक्रवार की रात ट्रक और बुलेट की टक्कर हो गई। हादसे में फौजी समेत तीन दोस्तों की मौत हो गई। तीनों दोस्त की शादी से‌ घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने खड़ी ट्रक देख जब तक बुलेट रोकते तब तक सौ की स्पीड में चल रही गाड़ी ट्रक में तेज धमाके के साथ ट्रक से टकरा गई, भीषण भिड़ंत में बुलेट बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में युवक छिटककर सड़क पर कई फीट दूर जा गिरे। तीनों की लाशें सड़क पर बिखर गईं। तीनों के सिर में गंभीर चोटें आईं। फौजी के पेट में बंपर घुस गया। दो की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। बुलेट सवारों ने हेलमेट नहीं लगाया था।

सड़क हादसे में फौजी समेत तीन की दर्दनाक मौत, परिजनों में कोहराम

जानकारी के मुताबिक दुर्घटना शुक्रवार की रात लगभग 12 बजे पीपरपुर थाना क्षेत्र के थौरा गांव के पास एक्सीडेंट हुआ। मृतकों की पहचान महाराजपुर निवासी फौजी उत्कर्ष सिंह, बजरंग सिंह, और अंशु सिंह के रूप में हुई। फौजी की तैनाती कश्मीर में थी। वह 20 नवंबर की दोपहर ही कश्मीर से घर पहुंचा था। मौत की खबर सुनकर फौजी की पत्नी सोनम पर पहाड़ टूट पड़ा, चीत्कार से वह बार बार बेहोश हुए जा रही थी। फौजी वर्तमान में राजपूत बटालियन में जम्मू के सुंदरबनी में तैनात थे। उनके ससुराल में 3 दिन बाद एक शादी समारोह था। इसमें शामिल होने के लिए गुरुवार को ही छुट्टी लेकर घर पहुंचे थे

तेज रफ्तार और ट्रिपल सवारी से अनियंत्रितित बुलेट, सीधे ट्रक में घुसी

परिजनों के मुताबिक उत्कर्ष, बजरंग और अंशु शाम को अपने दोस्त हीरालाल के शादी समारोह में पीपरपुर थाना क्षेत्र के हारीपुर गांव गए थे। रात 11 बजे खाना खाकर बुलेट से घर के लिए निकले थे। रात 12 बजे अमेठी-सुल्तानपुर रोड पर थौरा गांव के पास बुलेट सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे के बाद राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची। देखा तो उत्कर्ष और बजरंग की मौत हो चुकी थी, जबकि अंशु ने अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस के मुताबिक, तीनों को सिर, पैर और मुंह में गंभीर चोट आई है। बुलेट चला रहे उत्कर्ष के पेट में ट्रक का बंपर घुस गया। उनके पैर भी कई जगहों से टूट गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुलेट के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर भाग गया। पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश में जुट गई है।

अपर्णा रजत कौशिक, SP

SP अपर्णा रजत कौशिक ने बताया, 'तीनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था, ट्रिपलिंग भी कर रहे थे। तेज स्पीड में हो सकता है की गाड़ी कंट्रोल में नहीं आई हो और ट्रक से भीड़ गए। रोड साइड भारी वाहनों की अवैध पार्किंग को लेकर सघन अभियान चलाया जाएगा।'

