मौलाना को हंटर मारने की घटना: महिला ने वीडियो में लगाया था गंभीर आरोप, जानें पुलिस क्या कह रही?

Woman beat Maulana with Hunter incident अमेठी में मौलाना की पिटाई का वीडियो सामने आया था। जिसमें लाल सूट में महिला हंटर से मौलाना की पिटाई कर रही थी। वीडियो में महिला की तरफ से पीटने का कारण भी बताया जा रहा था। वहीं एक अन्य महिला पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रही थी। वीडियो में महिला अपने साथ बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की जानकारी दे रही है। जबकि मौलाना बार-बार हाय तौबा करता है। इस संबंध में अमेठी पुलिस ने बताया कि मामला संज्ञान में आया था। जांच में पता चला कि महिला और उसकी बेटी के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है। इस संबंध में महिला ने भी जानकारी दी है। घटना जामो थाना क्षेत्र की है।