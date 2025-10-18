Success Story: मिट्टी के कुल्हड़ से गढ़ी किस्मत: शालिनी बनीं गाँव की महिलाओं की ताकत

Success Story From Clay Cups to Courage: मिट्टी के कुल्हड़ से गढ़ी किस्मत: शालिनी बनीं गाँव की महिलाओं की ताकत कहते हैं कि अगर संकल्प सच्चा हो तो परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, मंज़िल मिल ही जाती है। अमेठी जनपद के ग्राम पंचायत खरगपुर भादर की निवासी शालिनी सिंह ने इस बात को सच साबित किया है। कभी आर्थिक तंगी से जूझने वाली शालिनी आज न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि अपने गाँव की कई महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा रही हैं। मिट्टी के कुल्हड़, प्लेट और गिलास बनाकर उन्होंने न सिर्फ अपनी आजीविका का साधन तैयार किया, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय भी रचा।