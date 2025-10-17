त्योहारों में आसमान छूता किराया: लखनऊ से मुंबई फ्लाइट 5 हजार से 25 हजार तक, यात्रियों की जेब पर महंगाई का भारी बोझ

यात्रियों और उपभोक्ता संगठनों ने केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से त्योहारों में हवाई किराए पर नियंत्रण लगाने की मांग की है। उपभोक्ता अधिकार मंच के संयोजक संजय श्रीवास्तव कहते हैं कि त्योहारों के समय एयर लाइंस यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठा रही हैं। सरकार को चाहिए कि इस अवधि के लिए किराए की ऊपरी सीमा तय करे, ताकि आम नागरिक भी यात्रा कर सके। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन सीटों की उपलब्धता उसी गति से नहीं बढ़ी। परिणामस्वरूप, मांग बढ़ते ही किराए में भारी उछाल आ जाता है।