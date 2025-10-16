UP Diwali Travel: ना ट्रेन चली, ना किराया रुका -घर लौटने की आस में लाखों प्रवासी परेशान

दैनिक यात्री एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.एस. उप्पल का कहना है कि रेलवे की ओर से यदि स्पेशल ट्रेनों की मंजूरी जल्द नहीं मिली तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। यात्रियों को मजबूरी में हवाई जहाज का टिकट लेना पड़ रहा है, जो उनकी आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ रहा है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, बल्कि वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और प्रयागराज से भी बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार मुंबई, दिल्ली और पंजाब लौटते हैं। ट्रेनों में टिकट न मिलने से इन शहरों के हवाई किराए में भी तेज उछाल देखा जा रहा है।