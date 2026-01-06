6 जनवरी 2026,

लखनऊ

‘लखनऊ दर्शन’ इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस शुरू, जयवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी, पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार

Lucknow Darshan electric double-decker bus service launched: राजधानी लखनऊ में पर्यटन को नई उड़ान देते हुए ‘लखनऊ दर्शन’ इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 1090 चौराहे से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सेवा 7 जनवरी से आम लोगों और पर्यटकों के लिए शुरू होगी।

Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 06, 2026

लखनऊ दर्शन’ इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ, विरासत और विकास को जोड़ने की नई पहल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

लखनऊ दर्शन’ इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ, विरासत और विकास को जोड़ने की नई पहल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Lucknow Darshan 2026 : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पर्यटन मानचित्र पर मंगलवार का दिन एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया, जब पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 1090 चौराहे से ‘लखनऊ दर्शन’ इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल न केवल राजधानी के पर्यटन को नई दिशा देने वाली है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, सस्टेनेबल टूरिज्म और आधुनिक सुविधाओं के साथ विरासत को जोड़ने का एक सशक्त उदाहरण भी प्रस्तुत करती है।

इस अवसर पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि लखनऊ अपनी तहजीब, ऐतिहासिक धरोहरों और आधुनिक विकास के संगम के कारण देश-विदेश के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। ‘लखनऊ दर्शन’ बस सेवा के माध्यम से पर्यटक एक ही यात्रा में शहर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आधुनिक पहचान से परिचित हो सकेंगे।

07 जनवरी से आम लोगों और पर्यटकों के लिए शुरू होगी सेवा

पर्यटन मंत्री ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) द्वारा संचालित यह इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा 07 जनवरी से आम नागरिकों और पर्यटकों के लिए नियमित रूप से शुरू की जाएगी। यह बस प्रतिदिन 1090 चौराहे से रवाना होगी और राजधानी के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराएगी। उन्होंने कहा कि यह सेवा लखनऊ के विरासत भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों और आधुनिक स्थलों को एक सूत्र में पिरोकर प्रस्तुत करेगी, जिससे पर्यटकों को सुव्यवस्थित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ‘लखनऊ दर्शन’ के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की टिकट बुकिंग व्यवस्था की गई है। पर्यटक यूपीएसटीडीसी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.upstdc.co.in/ के माध्यम से ई-टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा, यात्रा स्थल पर पहुंचकर ऑफलाइन टिकट लेने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। पर्यटन विभाग का मानना है कि डिजिटल और पारंपरिक दोनों विकल्पों के माध्यम से अधिक से अधिक लोग इस सेवा से जुड़ सकेंगे।

यात्री सुविधा अनुसार चुन सकेंगे टूर पैकेज

यूपीएसटीडीसी के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि ‘लखनऊ दर्शन’ बस सेवा प्रतिदिन दो पालियों सुबह और शाम में संचालित होगी। यात्री अपनी सुविधा और समय के अनुसार टूर पैकेज का चयन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि वयस्क यात्रियों (12 वर्ष से अधिक आयु) के लिए प्रति व्यक्ति किराया 500 रुपये और बच्चों (5 से 12 वर्ष आयु) के लिए 400 रुपये निर्धारित किया गया है। अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से 31 जनवरी तक टिकट बुकिंग पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है। बस में यात्रियों की जानकारी और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षित टूर गाइड की भी व्यवस्था की गई है।

प्लांटेबल सीड पेपर टिकट: जिम्मेदार पर्यटन की दिशा में कदम

‘लखनऊ दर्शन’ की एक अनूठी विशेषता इसका प्लांटेबल सीड पेपर टिकट है। मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि टिकट में तुलसी के बीज दिए जा रहे हैं, जिन्हें यात्री अपने घर में बो सकते हैं। यह पहल न केवल यात्रा को यादगार बनाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन (Responsible Tourism) को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि यह प्रयास सस्टेनेबल टूरिज्म की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को भी प्रोत्साहित करेगा।

‘विकास भी, विरासत भी’ की सजीव तस्वीर

पर्यटन मंत्री ने कहा कि ‘लखनऊ दर्शन’ बस सेवा “विकास भी और विरासत भी” की अवधारणा को साकार करती है। यह राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरों को संजोते हुए उसके स्मार्ट सिटी स्वरूप को पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करती है।
उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती प्रदान करेगी।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक विस्तार की योजना

जयवीर सिंह ने बताया कि भविष्य में ‘लखनऊ दर्शन’ बस सेवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह स्थल लखनऊ की समृद्ध विरासत श्रृंखला की एक नई कड़ी है और इसे पर्यटन परिपथ में शामिल करने से पर्यटकों को और समृद्ध अनुभव मिलेगा। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आने वाले दिनों में बसों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा।

यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ

पर्यटन मंत्री ने गर्व के साथ बताया कि लखनऊ को हाल ही में यूनेस्को की “क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी” के रूप में चयनित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि लखनऊ की समृद्ध पाक-परंपरा, अद्वितीय खान-पान संस्कृति और रचनात्मक नवाचार को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाती है। यह सम्मान लखनऊ के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा।

टूर एंड ट्रैवल विशेषज्ञों ने किया अनुभवात्मक सफर

‘लखनऊ दर्शन’ की औपचारिक शुरुआत के अवसर पर टूर एंड ट्रैवल उद्योग से जुड़े लगभग 24 अनुभवी विशेषज्ञों ने इस इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस में यात्रा की। इस अनुभवात्मक यात्रा का उद्देश्य बस सेवा की सुविधाओं, मार्ग, समयबद्धता और समग्र अनुभव का आकलन करना था, ताकि भविष्य में आने वाले पर्यटकों को और बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 'लखनऊ दर्शन' इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस शुरू, जयवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी, पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार

