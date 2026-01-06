‘लखनऊ दर्शन’ इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस शुरू, जयवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी, पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार

यूपीएसटीडीसी के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि ‘लखनऊ दर्शन’ बस सेवा प्रतिदिन दो पालियों सुबह और शाम में संचालित होगी। यात्री अपनी सुविधा और समय के अनुसार टूर पैकेज का चयन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि वयस्क यात्रियों (12 वर्ष से अधिक आयु) के लिए प्रति व्यक्ति किराया 500 रुपये और बच्चों (5 से 12 वर्ष आयु) के लिए 400 रुपये निर्धारित किया गया है। अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से 31 जनवरी तक टिकट बुकिंग पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है। बस में यात्रियों की जानकारी और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षित टूर गाइड की भी व्यवस्था की गई है।