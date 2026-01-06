जानें यूपी के वो टॉप 10 शहर जहां SIR में कटे सबसे ज्यादा नाम, यूपी में SIR ड्राफ्ट लिस्ट जारी

यूपी में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है, PC-Patrika
उत्तर प्रदेश में विशेष गहन संशोधन (SIR) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। इसमें कुल 2.89 करोड़ वोटरों (लगभग 18 फीसदी) के नाम कट गए हैं। सबसे ज्यादा असर राजधानी लखनऊ में दिखा, जहां 30.05% वोटर कम हो गए। पहले यहां 39.94 लाख वोटर थे, जो अब घटकर 27.94 लाख रह गए। यानी करीब 12 लाख नाम कटे। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद रहा, जहां 28.83% वोट कटे; पहले 28 लाख वोटर थे, अब 20 लाख बचे हैं। तीसरे स्थान पर बलरामपुर है, जहां 25.98% वोटरों के नाम हटाए गए और 4 लाख से ज्यादा कटौती हुई।
यूपी के पांच प्रमुख धार्मिक जिलों अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज और गोरखपुर पर सबकी नजर थी। इनमें सबसे ज्यादा प्रयागराज में 24.64% वोट कटे; पहले 46.92 लाख वोटर थे, अब 35.36 लाख बचे। मथुरा में 19.20%, वाराणसी में 18.18%, अयोध्या (फैजाबाद) में 17.69% और गोरखपुर में 17.61% वोटर कम हुए। गोरखपुर में पहले 36.66 लाख वोटर थे, अब 30.20 लाख रह गए।
|जिला
|पहले मतदाता
|अब मतदाता
|कितने % कटे
|लखनऊ
|39,94,535
|27,94,397
|30.05%
|गाजियाबाद
|28,37,991
|20,19,852
|28.83%
|बलरामपुर
|15,83,027
|11,71,826
|25.98%
|कानपुर नगर
|35,38,261
|26,36,111
|25.50%
|मेरठ
|26,99,820
|20,34,183
|24.66%
|प्रयागराज
|46,92,860
|35,36,554
|24.64%
|गौतमबुद्धनगर
|18,65,673
|14,18,201
|23.98%
|आगरा
|36,00,071
|27,63,128
|23.25%
|शाहजहांपुर
|23,15,538
|18,11,616
|21.76%
|बरेली
|34,05,820
|26,91,067
|20.99%
ये जिले मुख्य रूप से शहरी और भाजपा के मजबूत गढ़ हैं। इनमें कुल 74 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2022 में 58 पर भाजपा और केवल 16 पर सपा जीती थी। कई जिलों में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था।
