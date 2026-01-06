जानें यूपी के वो टॉप 10 शहर जहां SIR में कटे सबसे ज्यादा नाम, यूपी में SIR ड्राफ्ट लिस्ट जारी

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन संशोधन (SIR) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। इसमें कुल 2.89 करोड़ वोटरों (लगभग 18 फीसदी) के नाम कट गए हैं। सबसे ज्यादा असर राजधानी लखनऊ में दिखा, जहां 30.05% वोटर कम हो गए। पहले यहां 39.94 लाख वोटर थे, जो अब घटकर 27.94 लाख रह गए। यानी करीब 12 लाख नाम कटे। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद रहा, जहां 28.83% वोट कटे; पहले 28 लाख वोटर थे, अब 20 लाख बचे हैं। तीसरे स्थान पर बलरामपुर है, जहां 25.98% वोटरों के नाम हटाए गए और 4 लाख से ज्यादा कटौती हुई।