मां ने प्यार से 25 दिन के दुधमुंहे बच्चे को ओढ़ाई रजाई… दम घुटने से हो गई मौत

वाराणसी में 25 दिन के बच्चे की दम घुटने से मौत, PC- Chatgpt
वारणसी(Death Due to suffocation) : उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव में मात्र 25 दिन के दूधमुंहे बच्चे की रजाई ओढ़ाने के कारण दम घुटने से मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार सुबह की है।
जानकारी के अनुसार, राहुल कुमार की पत्नी सुधा देवी की शादी करीब दो साल पहले हुई थी। 25 दिन पहले उन्हें पहली संतान के रूप में बेटे का जन्म हुआ था। हाल ही में बच्चे की बरही रस्म पूरी हुई थी और घर में खुशियों का माहौल था।
गुरुवार रात को मां ने बच्चे को दूध पिलाया, फिर उसे सीने से लगाकर सुला लिया। कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए मां ने खुद और बच्चे पर रजाई ओढ़ ली और सो गई। सुबह नींद खुली तो बच्चा अचेत पड़ा था और कोई हलचल नहीं कर रहा था। घबराई मां ने परिवारवालों को जगाया। आनन-फानन में बच्चे को वाराणसी के मोहनसराय क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
यह खबर सुनते ही मां बच्चे को गोद में लेकर फूट-फूटकर रोने लगीं। अस्पताल और फिर घर लौटने पर भारी भीड़ जुट गई। हर किसी की आंखें नम हो गईं। बच्चे के पिता राहुल कुमार ने बताया कि शादी के दूसरे साल में पहली संतान की प्राप्ति से घर में खुशियां लौटी थीं, लेकिन एक पल में सब मातम में बदल गया। परंपरा के अनुसार, बच्चे का अंतिम संस्कार गंगा तट पर विधि-विधान से किया गया।
