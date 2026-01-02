मां ने प्यार से 25 दिन के दुधमुंहे बच्चे को ओढ़ाई रजाई… दम घुटने से हो गई मौत

गुरुवार रात को मां ने बच्चे को दूध पिलाया, फिर उसे सीने से लगाकर सुला लिया। कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए मां ने खुद और बच्चे पर रजाई ओढ़ ली और सो गई। सुबह नींद खुली तो बच्चा अचेत पड़ा था और कोई हलचल नहीं कर रहा था। घबराई मां ने परिवारवालों को जगाया। आनन-फानन में बच्चे को वाराणसी के मोहनसराय क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।