2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

‘मैं पार्षद का बेटा हूं…बाइक से उतरते ही दरोगा को जड़ा थप्पड़, नो एंट्री में रोकने पर काटा बवाल

वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर ड्यूटी के दौरान दरोगा से मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। BJP पार्षद के बेटे हिमांशु श्रीवास्तव ने खुद को प्रभावशाली बताते हुए दरोगा को थप्पड़ मार दिया।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Anuj Singh

Jan 02, 2026

वाराणसी में कानून को थप्पड़!

वाराणसी में कानून को थप्पड़! Source- X

Varanasi News: यूपी के वाराणसी में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखने के बाद लोग कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या कोई नेता, पुलिस ने बड़ा हो गया? क्या नेता या उसका परिवार कानून के दायरे में नहीं आता? ऐसे सवाल इस लिए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वाराणसी में ऐसी ही घटना हुई है, जिसमें पार्षद का बेटा बताने वाले शख्स ने ड्यूटी पर तैनात दरोगा को थप्पड़ मारा, लेकिन पुलिस या वह खुद दरोगा भी उसका कुछ नहीं कर पाए।

आखिर क्या है मामला?

1 जनवरी 2026 की शाम को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हजारों लोग जमा थे। ब्रह्मनाल चौकी प्रभारी अभिषेक कुमार त्रिपाठी अकेले ड्यूटी पर थे। वे भीड़ नियंत्रण और शांति बनाए रखने में लगे थे। तभी हिमांशु श्रीवास्तव अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर नो-एंट्री जोन में घुसने की कोशिश करने लगा। दरोगा ने उन्हें रोका और बाइक आगे न ले जाने को कहा। इससे हिमांशु भड़क गया। उसने खुद को पार्षद का बेटा बताते हुए दरोगा से बहस करने लगा। बहस बढ़ी और देखते-देखते हिमांशु ने दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद घाट पर भगदड़ मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

पुलिस दरोगा FIR दर्ज कराते हुए बताया कि 'हिमांशु और उसके दोस्तों ने मिलकर मुझपर हमला कर दिया। थप्पड़ मारा और पिटाई की। जान बचाने के लिए मुझे भागकर पास की 1 दुकान में छिपना पड़ा। इस दौरान घाट पर भगदड़ मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।' घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हिमांशु श्रीवास्तव को हिरासत में ले लिया गया। चौक थाने में चौकी इंचार्ज की तहरीर पर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें 7 CLA, 132 BNS, 352, 115(2) और 351(2) जैसी धाराएं शामिल हैं। वहीं इस घटना के बाद हिमांशु की तबीयत भी बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जानकारी होते ही, लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर तहर-तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं।

राजनीतिक रंग और विवाद

बता दें कि हिमांशु श्रीवास्तव BJP पार्षद बृजेश श्रीवास्तव का बेटा है। घटना के बाद लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या राजनेता पुलिस ने बड़े हो गए? नेता के बच्चे या उनके परिवार के लोगों कानून तोड़ने की इजाजत मिल गई है। फिलहाल हिमांशु का इलाज चल रहा है। इलाज के बाद पुलिस केस के अनुसार उसपर कार्रवाई करेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 12:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ‘मैं पार्षद का बेटा हूं…बाइक से उतरते ही दरोगा को जड़ा थप्पड़, नो एंट्री में रोकने पर काटा बवाल

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

PCS अफसर के बच्चों के बाद पत्नी की भी मौत, 3 दिन में उजड़ा पूरा परिवार, रो-रोकर बुरा हाल

वाराणसी

PCS अफसर कफन हटाते ही फफक-फफक कर रोए; बोले- मैं अपने बेटे को चिप्स तक नहीं खिला सका

वाराणसी

PCS अफसर के बेटा-बेटी और सास समेत चार लोगों की मौत, ठंड में कमरे में अंगीठी जलाकर सोया था परिवार

वाराणसी

छात्र की हत्या पर उबाल…वाराणसी-लखनऊ हाईवे पर हंगामा, भीड़ की पुलिस से झड़प…कई वाहनों में भीड़ ने की तोड़फोड़

Up news, Varanasi news
वाराणसी

नए साल में काशी में नहीं होगी VIP एंट्री! प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाजरी, स्पर्श दर्शन पर भी रोक

काशी विश्वनाथ मंदिर में नए साल पर स्पर्श और VIP दर्शन पर रोक
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.