‘मैं पार्षद का बेटा हूं…बाइक से उतरते ही दरोगा को जड़ा थप्पड़, नो एंट्री में रोकने पर काटा बवाल

पुलिस दरोगा FIR दर्ज कराते हुए बताया कि 'हिमांशु और उसके दोस्तों ने मिलकर मुझपर हमला कर दिया। थप्पड़ मारा और पिटाई की। जान बचाने के लिए मुझे भागकर पास की 1 दुकान में छिपना पड़ा। इस दौरान घाट पर भगदड़ मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।' घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हिमांशु श्रीवास्तव को हिरासत में ले लिया गया। चौक थाने में चौकी इंचार्ज की तहरीर पर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें 7 CLA, 132 BNS, 352, 115(2) और 351(2) जैसी धाराएं शामिल हैं। वहीं इस घटना के बाद हिमांशु की तबीयत भी बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जानकारी होते ही, लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर तहर-तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं।