BHU में CHS की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप

छात्रों की मांग है कि कक्षा 9वीं में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और यदि जरूरत पड़ती है तो अतिरिक्त सेक्शन भी बढ़ाया जाए, णा कि सीटों कि संख्या को शून्य कर छात्राओं को पढ़ाई से वंचित किया जाए। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कई विसंगतियां भी हैं। फिलहाल, विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से उनका ज्ञापन ले लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। जो उचित कदम होंगे वह उठाए जाएंगे।