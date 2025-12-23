23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

अमेठी

एक के बाद एक भिड़े चार ट्रक: जनरथ बस और कार की भीषण भिड़ंत, ट्रक चालकों की जान गई, 16 घायल; दो की हालत नाजुक

Amethi News: अमेठी में लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर घने कोहरे के कारण चार ट्रक, जनरथ बस और कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में दो ट्रक चालकों की मौत हुई, जबकि 16 यात्री घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

अमेठी

image

Mohd Danish

Dec 23, 2025

amethi road accident fog four trucks janrath bus car collision

एक के बाद एक भिड़े चार ट्रक | Image Source - Patrika

Amethi Road Accident: मंगलवार सुबह उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुसाफिरखाना क्षेत्र के मंगलम स्कूल के पास कोहरे के कारण एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसा इतना भयानक था कि हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही पलों में सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

कोहरे में बिगड़ा संतुलन, शुरू हुआ टकराव

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, घना कोहरा हादसे की मुख्य वजह बना। सबसे आगे चल रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। उसके ठीक पीछे आ रहा ट्रक उसे समय रहते देख नहीं पाया और सीधे उसमें जा घुसा। इसके बाद पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक ने भी ब्रेक लगाने का मौका नहीं पाया और टक्कर हो गई।

डोमिनो इफेक्ट में फंसे बस और कार

लगातार हुई टक्करों के चलते हादसा यहीं नहीं रुका। पीछे से आ रहे एक और ट्रक, जनरथ बस और एक कार भी क्षतिग्रस्त ट्रकों से टकरा गई। कुछ ही सेकंड में हाईवे पर चीख-पुकार मच गई। जनरथ बस में बैठे यात्री दहशत में आ गए, जबकि कार सवार दंपती किसी तरह बाल-बाल बच गए।

दो ट्रक चालकों की दर्दनाक मौत

इस भीषण हादसे में दो ट्रक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रकों के केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे चालकों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची।

16 यात्री घायल, दो की हालत गंभीर

जनरथ बस में सवार कुल 16 यात्री इस हादसे में घायल हो गए। इनमें से दो यात्रियों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल सुल्तानपुर भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम गंभीर घायलों पर विशेष नजर बनाए हुए है।

पुलिस और प्रशासन ने संभाली स्थिति

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हाईवे से हटाया गया, जिसके बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका।

Updated on:

23 Dec 2025 09:53 am

Published on:

23 Dec 2025 09:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amethi / एक के बाद एक भिड़े चार ट्रक: जनरथ बस और कार की भीषण भिड़ंत, ट्रक चालकों की जान गई, 16 घायल; दो की हालत नाजुक

अमेठी

उत्तर प्रदेश

