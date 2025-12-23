एक के बाद एक भिड़े चार ट्रक: जनरथ बस और कार की भीषण भिड़ंत, ट्रक चालकों की जान गई, 16 घायल; दो की हालत नाजुक

Amethi Road Accident: मंगलवार सुबह उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुसाफिरखाना क्षेत्र के मंगलम स्कूल के पास कोहरे के कारण एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसा इतना भयानक था कि हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही पलों में सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।