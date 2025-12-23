एक के बाद एक भिड़े चार ट्रक: जनरथ बस और कार की भीषण भिड़ंत, ट्रक चालकों की जान गई, 16 घायल; दो की हालत नाजुक

एक के बाद एक भिड़े चार ट्रक | Image Source - Patrika
Amethi Road Accident: मंगलवार सुबह उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुसाफिरखाना क्षेत्र के मंगलम स्कूल के पास कोहरे के कारण एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसा इतना भयानक था कि हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही पलों में सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, घना कोहरा हादसे की मुख्य वजह बना। सबसे आगे चल रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। उसके ठीक पीछे आ रहा ट्रक उसे समय रहते देख नहीं पाया और सीधे उसमें जा घुसा। इसके बाद पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक ने भी ब्रेक लगाने का मौका नहीं पाया और टक्कर हो गई।
लगातार हुई टक्करों के चलते हादसा यहीं नहीं रुका। पीछे से आ रहे एक और ट्रक, जनरथ बस और एक कार भी क्षतिग्रस्त ट्रकों से टकरा गई। कुछ ही सेकंड में हाईवे पर चीख-पुकार मच गई। जनरथ बस में बैठे यात्री दहशत में आ गए, जबकि कार सवार दंपती किसी तरह बाल-बाल बच गए।
इस भीषण हादसे में दो ट्रक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रकों के केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे चालकों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची।
जनरथ बस में सवार कुल 16 यात्री इस हादसे में घायल हो गए। इनमें से दो यात्रियों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल सुल्तानपुर भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम गंभीर घायलों पर विशेष नजर बनाए हुए है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हाईवे से हटाया गया, जिसके बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका।
