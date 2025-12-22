लगातार 2 दिन के अवकाश की घोषणा; 23 और 24 दिसंबर को 1 से 8 तक के स्कूल रहेंगे बंद

स्कूलों में लगातार 2 दिनों की छुट्टी की घोषणा। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज
School Holiday: उत्तर भारत में पड़ रही भीषण ठंड और शीतलहर के कारण उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली में प्रशासन ने एहतियातन विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। ठंडी हवाएं, गिरते तापमान और कोहरे की वजह से ये निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में अमेठी में बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी की ओर से आदेश जारी किया गया। जिसमें कहा गया कि 22, 23 और 24 दिसंबर तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालय बंद रहेंगे।
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा, '' यह अवकाश केवल स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, जबकि शिक्षक और अन्य शैक्षणिक स्टाफ को आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतें।''
इसके अलावा रायबरेली में भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के आदेश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 22 और 23 दिसंबर तक कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया है। यह आदेश सभी बोर्ड परिषदीय, CBSE, ICSI और अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।
रायबरेली में पिछले कई दिनों से लगातार ठंड और गलन से जनजीवन प्रभावित है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हाईवे और प्रमुख मार्गों पर वाहन चालकों को काफी सतर्कता बरतनी पड़ रही है। ठंड की वजह से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलने, गर्म कपड़ों का प्रयोग करने और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की अपील की है।
