Lucknow-Varanasi highway: अमेठी में कोहरे का कहर, लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर भीषण हादसा, दो की मौत, 16 घायल

Lucknow-Varanasi highway Amethi accident: घने कोहरे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती देर रात कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मंगलम डिग्री कॉलेज के पास ओवरब्रिज से पहले एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। घायलों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।