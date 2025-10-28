नए अवतार में लौट रही है New Gen Renault Duster, 26 जनवरी को भारत में होगा डेब्यू

New Gen Renault Duster: फ्रांसीसी ऑटोमेकर कंपनी रेनॉ भारतीय कार बाजार में एक बार फिर से हलचल मचाने को तैयार है। दरअसल, ब्रांड की पॉपुलर डस्टर एसयूवी एक बार फिर से नए अवतार में एंट्री करने वालीहै। रेनॉ ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 26 जनवरी 2026 को नई जनरेशन डस्टर से पर्दा उठाया जाएगा। ब्रांड ने एक टीजर भी जारी किया है जिसमे SUV की झलक देखी जा सकती है। साथ ही इसमें लिखा गया, 'The Icon is Back' मतलब यह एसयूवी फिर से वापसी कर रही है। चलिए जानते हैं अपकमिंग डस्टर से जुड़ी डिटेल्स के बारे में।