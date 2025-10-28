Patrika LogoSwitch to English

नए अवतार में लौट रही है New Gen Renault Duster, 26 जनवरी को भारत में होगा डेब्यू

New Gen Renault Duster की कीमत की बात करें तो भारत में करीब 10 लाख एक्स-शोरूम के आसपास शुरू हो सकती है, डिटेल्स के लिए पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 28, 2025

New Gen Renault Duster

New Gen Renault Duster Coming Soon (Image: Renault India)

New Gen Renault Duster: फ्रांसीसी ऑटोमेकर कंपनी रेनॉ भारतीय कार बाजार में एक बार फिर से हलचल मचाने को तैयार है। दरअसल, ब्रांड की पॉपुलर डस्टर एसयूवी एक बार फिर से नए अवतार में एंट्री करने वालीहै। रेनॉ ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 26 जनवरी 2026 को नई जनरेशन डस्टर से पर्दा उठाया जाएगा। ब्रांड ने एक टीजर भी जारी किया है जिसमे SUV की झलक देखी जा सकती है। साथ ही इसमें लिखा गया, 'The Icon is Back' मतलब यह एसयूवी फिर से वापसी कर रही है। चलिए जानते हैं अपकमिंग डस्टर से जुड़ी डिटेल्स के बारे में।

New Gen Renault Duster का डिजाइन कैसा होगा?

नई जनरेशन डस्टर के डिजाइन की बात करें तो कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कंपनी की तरफ से जारी टीजर में कार की मजबूत बॉडी, ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, रूफ रेल्स और चौड़ी क्लैडिंग नजर आती है। ये सभी एलिमेंट्स एसयूवी के ऑफ-रोड कैरेक्टर को और मजबूत बनाते हैं। नई जनरेशन डस्टर के लुक की बात करें तो रेनॉ की नई ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित है, जिसका इस्तेमाल कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली नई कारों पर करती है। अपकमिंग SUV पहले से ज्यादा मॉडर्न, एग्रेसिव और प्रीमियम होगी।

CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी New Gen Renault Duster

कंपनी ने बताया है कि नई डस्टर को कंपनी के CMF-B मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। इसी प्लेटफॉर्म पर यूरोप में बिकने वाली डेसिया डस्टर और बिग्स्टर एसयूवी भी बनी हैं। यह प्लेटफॉर्म बेहतर सेफ्टी कई तरह के इंजन ऑप्शंस और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। रेनॉ भारत में इसे अपने तमिलनाडु प्लांट में ही बनाएगी और इसमें हाई लेवल पर लोकलाइजेशन शामिल किया जाएगा जिससे गाड़ी को कॉम्पटेटिव प्राइस पर लॉन्च किया जा सके।

New Gen Renault Duster के इंटीरियर में होंगे बड़े बदलाव

New Gen Renault Duster का केबिन पूरी तरह नया होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार कंपनी ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट शामिल कर सकती है जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैसेंजर साइड डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिलेगी। इसके अलावा, इंटीरियर मटेरियल, बटन क्वालिटी और फिट-फिनिश में भी बड़े स्तर पर सुधार देखने को मिलेंगे।

New Gen Renault Duster की संभावित कीमत

New Gen Renault Duster की कीमत की बात करें तो भारत में करीब 10 लाख एक्स-शोरूम के आसपास शुरू हो सकती है। कंपनी की तरफ से अभी इसके फीचर्स और इंजन ऑप्शन की जानकरी शेयर नहीं की गई है, जो लॉन्च के करीब सामने आ सकती है।

दो कॉन्फिगरेशन में आएगी New Gen Renault Duster

नई डस्टर को दो कॉन्फिगरेशन में लाया जाएगा, जिसमें एक 5-सीटर वर्जन और दूसरा 7-सीटर वर्जन शामिल होगा। 5-सीटर मॉडल का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों से होगा। जबकि 7-सीटर वर्जन हुंडई अल्काजार, किआ कैरेंस और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी।

2025 Hyundai Venue

Updated on:

28 Oct 2025 04:18 pm

Published on:

28 Oct 2025 04:14 pm

Hindi News / Automobile / नए अवतार में लौट रही है New Gen Renault Duster, 26 जनवरी को भारत में होगा डेब्यू

