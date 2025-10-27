Patrika LogoSwitch to English

Brezza, Nexon को टक्कर देने आ रही है 2025 Hyundai Venue, 4 नवंबर को होगी लॉन्च, पढ़ें पूरी डिटेल

2025 Hyundai Venue को कंपनी ने ‘HX’ नाम के नए वेरिएंट्स पेश किया है। इसके कुल 11 वेरिएंट्स होंगे जिसमें से 7 पेट्रोल और 4 डीजल मॉडल होंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 27, 2025

2025 Hyundai Venue

2025 Hyundai Venue (Image: Hyundai India)

2025 Hyundai Venue: दक्षिण कोरियाई दिग्गज ऑटोमेकर कंपनी हुंडई अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू का अपडेटेड मॉडल लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्रांड ने अपनी इस अपकमिंग कार की तस्वीरें भी हाल ही में शेयर की हैं। इन तस्वीरों में गाड़ी के इंटीरियर और डिजाइन में कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं। वेन्यू अब पहले से ज्यादा प्रीमियम, टेक लोडेड होगी और दमदार इंजन ऑप्शन्स के साथ आने वाली है। लॉन्चिंग के बाद इसका सीधा मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन और महिंद्रा एक्सयूवी300 जैसी कॉम्पैक्ट कारों से होगा।

2025 Hyundai Venue कब होगी लॉन्च?

हुंडई ने पुष्टि की है कि 2025 Hyundai Venue को भारत में 4 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। बुकिंग विंडो ओपन है, जो भी ग्राहक इसे खरीदना चाहते हैं अधिकृत हुंडई डीलरशिप या कंपनी की ऑफिसियल वेबसाइट से निर्धारित टोकन अमाउंट के साथ बुकिंग कर सकते हैं।

2025 Hyundai Venue की संभावित कीमत और वेरिएंट्स

2025 Hyundai Venue को कंपनी ने ‘HX’ नाम के नए वेरिएंट्स पेश किया है। इसके कुल 11 वेरिएंट्स होंगे जिसमें से 7 पेट्रोल और 4 डीजल मॉडल होंगे।

अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो नए डिजाइन और फीचर्स के चलते थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमत करीब 8 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू हो सकती है जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 14 लाख रुपये एक्स-शोरूम के करीब जाने की उम्मीद है।

2025 Hyundai Venue के इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन्स

2025 Hyundai Venue तीन इंजन ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। जिसमें पहले विकल्प के तौर पर 1.2L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा जो 83PS की पावर, 114Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा।

दूसरे विकल्प के तौर पर 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो, 120PS की पावर, 172Nm का टॉर्क जनरेट करेगा, इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलेगा।

तीसरे विकल्प के तौर पर 1.5L डीजल इंजन देखने को मिलेगा जिसका आउटपुट 116PS/250Nm रहेगा। यह यूनिट 6-स्पीड मैनुअल या नया 6-स्पीड ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ आएगा।

डीजल इंजन के साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा, जो इसे ज्यादा स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा।

2025 Hyundai Venue के वेरिएंट-वाइज इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस

2025 Hyundai Venue में, इंजन और गियरबॉक्स के कई कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे।

  • डीजल-ऑटोमेटिक वेरिएंट केवल HX 5 और HX 10 में मिलेगा।
  • डीजल-मैनुअल ऑप्शन HX 2, HX 5 और HX 10 वेरिएंट्स में उपलब्ध रहेगा।
  • टर्बो पेट्रोल DCT ट्रिम्स: HX 5, HX 6, HX 8 और HX 10 में दिया जाएगा।
  • टर्बो पेट्रोल मैनुअल: HX 2, HX 5 और HX 8 वेरिएंट्स में मिलेगा।
  • 1.2L पेट्रोल मैनुअल इंजन: HX 2, HX 4, HX 5, HX 6 और HX 6T ट्रिम्स में पेश किया जाएगा।

2025 Hyundai Venue के डिजाइन और फीचर्स में होंगे बड़े बदलाव

2025 Hyundai Venue में हुंडई ने अपने नए 'Sensuous Sportiness' डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। फ्रंट ग्रिल को नया रूप दिया गया है, साथ ही नए एलईडी हेडलैंप, अपडेटेड बंपर और अलॉय व्हील्स इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं।

केबिन में भी बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, और कई कनेक्टेड कार फीचर्स देखने को मिलेंगे।

Dummy Car

Published on:

27 Oct 2025 02:06 pm

Hindi News / Automobile / Brezza, Nexon को टक्कर देने आ रही है 2025 Hyundai Venue, 4 नवंबर को होगी लॉन्च, पढ़ें पूरी डिटेल

