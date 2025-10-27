Brezza, Nexon को टक्कर देने आ रही है 2025 Hyundai Venue, 4 नवंबर को होगी लॉन्च, पढ़ें पूरी डिटेल

2025 Hyundai Venue: दक्षिण कोरियाई दिग्गज ऑटोमेकर कंपनी हुंडई अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू का अपडेटेड मॉडल लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्रांड ने अपनी इस अपकमिंग कार की तस्वीरें भी हाल ही में शेयर की हैं। इन तस्वीरों में गाड़ी के इंटीरियर और डिजाइन में कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं। वेन्यू अब पहले से ज्यादा प्रीमियम, टेक लोडेड होगी और दमदार इंजन ऑप्शन्स के साथ आने वाली है। लॉन्चिंग के बाद इसका सीधा मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन और महिंद्रा एक्सयूवी300 जैसी कॉम्पैक्ट कारों से होगा।