Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Upcoming Mahindra XUV700 Rivals: XUV700 को टक्कर देने उतरेंगी Renault, Nissan और Hyundai की गाड़ियां, जानें डिटेल्स

बाजार में 7-सीटर SUV सेगमेंट में जल्द ही मुकाबला बढ़ने वाला है। कई ऑटोमोबाइल कंपनियां इस केटेगरी में अपनी नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 27, 2025

Dummy Car

Dummy Car(Image-Freepik)

ऑटो सेक्टर में लगातार नई-नई गाड़ियां मार्केट में लॉन्च होती रहती है। अब भारतीय बाजार में 7-सीटर SUV सेगमेंट में जल्द ही मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। कई ऑटोमोबाइल कंपनियां इस केटेगरी में अपनी नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इन मॉडलों का सीधा मुकाबला महिंद्रा XUV700 से होगा।

Upcoming Mahindra XUV700 rivals: जान लें गाड़ियों की डिटेल्स

Renault Boreal: 2026 में हो सकता है लॉन्च


Renault ने अपनी नई 7-सीटर SUV Boreal को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेश कर दिया है और इसे भारत में 2026 के मध्य तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। यह SUV डिजाइन और फीचर्स के मामले में प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगी।
इसमें डुअल 10-इंच डिस्प्ले (इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए), एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट मेमोरी सीट, ड्राइवर सीट पर मसाज फंक्शन, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ, Harman Kardon साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक और लेवल-2 रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय मॉडल में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 158bhp पावर और 270Nm टॉर्क जनरेट करता है और DCT गियरबॉक्स के साथ आता है। भारत में इसी इंजन के साथ या किसी वैकल्पिक इंजन के साथ इसे पेश किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 17 लाख से 26 लाख (ऑन-रोड) के बीच होगी।

Nissan की नई 7-सीटर SUV: 2026 के अंत तक लॉन्च संभावित


Nissan भी 7-सीटर SUV सेगमेंट में अपनी नई कार उतारने की तैयारी में है। कंपनी इसे खास तौर पर भारतीय बाजार के लिए डिजाइन कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ADAS, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट्स, और प्रीमियम इंटीरियर जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। पावरट्रेन की बात करें तो यह SUV 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, साथ ही हाइब्रिड वेरिएंट की भी संभावना जताई जा रही है। Nissan की यह SUV भारत में 2026 के आखिर तक लॉन्च हो सकती है और इसकी कीमत *17 लाख से 26 लाख (ऑन-रोड) के बीच रहने की उम्मीद है।

Hyundai की नई SUV: Alcazar के बाद नया मॉडल 2027 में

Hyundai भी 7-सीटर सेगमेंट में एक नई SUV पर काम कर रही है, जो कंपनी की मौजूदा Alcazar से अलग और ज्यादा एडवांस होगी। हालांकि, Hyundai ने अभी इसके लॉन्च की सटीक तारीख शेयर नहीं की है, लेकिन यह SUV 2027 तक बाजार में आने की उम्मीद है। नए मॉडल में 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ADAS लेवल 2, कैप्टन और बेंच सीट ऑप्शन, और कनेक्टेड कार टेक जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। यह SUV 1.5-लीटर हाइब्रिड इंजन के साथ पेश की जा सकती है। Hyundai की इस 7-सीटर SUV की संभावित कीमत 18 लाख से 27 लाख (ऑन-रोड) के बीच रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Oct 2025 11:53 am

Hindi News / Automobile / Upcoming Mahindra XUV700 Rivals: XUV700 को टक्कर देने उतरेंगी Renault, Nissan और Hyundai की गाड़ियां, जानें डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

MoRTH: ड्राइविंग लाइसेंस से अपडेटेड नंबर लिंक करना जरुरी, इन स्टेप्स को फॉलो करके कर सकेंगे फोन नंबर लिंक

Dummy Driving License
ऑटोमोबाइल

ठंड के मौसम में अपनी इलेक्ट्रिक कार का ऐसे रखें ख्याल, बैटरी रहेगी फिट, मिलेगी बेहतर रेंज

Tips For EV Maintenance During Winter Season
ऑटोमोबाइल

फिर से वापस मंगानी पड़ी गाड़ियां, Tesla ने मंगाए 63,000 साइबरट्रक, जानें गाड़ियों में क्या दिक्कत आ गई

Tesla Cybertruck
ऑटोमोबाइल

GST 2.0: जीएसटी रिफार्म के बाद एक महीने में खूब बिकी कारें, दोगुनी हुई बिक्री, ये कंपनी रही टॉप पर

Car Sale Record After GST 2.0
ऑटोमोबाइल

Bluetooth Helmet: सफर में मिलेगा कॉलिंग और गाने का मजा, इन ब्लूटूथ हेलमेट में मिलता है नेविगेशन सपोर्ट भी

Bluetooth Helmet
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.