Upcoming Mahindra XUV700 Rivals: XUV700 को टक्कर देने उतरेंगी Renault, Nissan और Hyundai की गाड़ियां, जानें डिटेल्स

Dummy Car(Image-Freepik)
ऑटो सेक्टर में लगातार नई-नई गाड़ियां मार्केट में लॉन्च होती रहती है। अब भारतीय बाजार में 7-सीटर SUV सेगमेंट में जल्द ही मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। कई ऑटोमोबाइल कंपनियां इस केटेगरी में अपनी नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इन मॉडलों का सीधा मुकाबला महिंद्रा XUV700 से होगा।
Renault ने अपनी नई 7-सीटर SUV Boreal को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेश कर दिया है और इसे भारत में 2026 के मध्य तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। यह SUV डिजाइन और फीचर्स के मामले में प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगी।
इसमें डुअल 10-इंच डिस्प्ले (इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए), एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट मेमोरी सीट, ड्राइवर सीट पर मसाज फंक्शन, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ, Harman Kardon साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक और लेवल-2 रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय मॉडल में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 158bhp पावर और 270Nm टॉर्क जनरेट करता है और DCT गियरबॉक्स के साथ आता है। भारत में इसी इंजन के साथ या किसी वैकल्पिक इंजन के साथ इसे पेश किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 17 लाख से 26 लाख (ऑन-रोड) के बीच होगी।
Nissan भी 7-सीटर SUV सेगमेंट में अपनी नई कार उतारने की तैयारी में है। कंपनी इसे खास तौर पर भारतीय बाजार के लिए डिजाइन कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ADAS, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट्स, और प्रीमियम इंटीरियर जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। पावरट्रेन की बात करें तो यह SUV 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, साथ ही हाइब्रिड वेरिएंट की भी संभावना जताई जा रही है। Nissan की यह SUV भारत में 2026 के आखिर तक लॉन्च हो सकती है और इसकी कीमत *17 लाख से 26 लाख (ऑन-रोड) के बीच रहने की उम्मीद है।
Hyundai भी 7-सीटर सेगमेंट में एक नई SUV पर काम कर रही है, जो कंपनी की मौजूदा Alcazar से अलग और ज्यादा एडवांस होगी। हालांकि, Hyundai ने अभी इसके लॉन्च की सटीक तारीख शेयर नहीं की है, लेकिन यह SUV 2027 तक बाजार में आने की उम्मीद है। नए मॉडल में 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ADAS लेवल 2, कैप्टन और बेंच सीट ऑप्शन, और कनेक्टेड कार टेक जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। यह SUV 1.5-लीटर हाइब्रिड इंजन के साथ पेश की जा सकती है। Hyundai की इस 7-सीटर SUV की संभावित कीमत 18 लाख से 27 लाख (ऑन-रोड) के बीच रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग