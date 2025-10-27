Upcoming Mahindra XUV700 Rivals: XUV700 को टक्कर देने उतरेंगी Renault, Nissan और Hyundai की गाड़ियां, जानें डिटेल्स



Renault ने अपनी नई 7-सीटर SUV Boreal को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेश कर दिया है और इसे भारत में 2026 के मध्य तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। यह SUV डिजाइन और फीचर्स के मामले में प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगी।

इसमें डुअल 10-इंच डिस्प्ले (इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए), एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट मेमोरी सीट, ड्राइवर सीट पर मसाज फंक्शन, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ, Harman Kardon साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक और लेवल-2 रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय मॉडल में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 158bhp पावर और 270Nm टॉर्क जनरेट करता है और DCT गियरबॉक्स के साथ आता है। भारत में इसी इंजन के साथ या किसी वैकल्पिक इंजन के साथ इसे पेश किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 17 लाख से 26 लाख (ऑन-रोड) के बीच होगी।