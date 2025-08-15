Patrika LogoSwitch to English

FASTag Annual Pass लेने की सोच रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें

NHAI ने आज 15 अगस्त 2025 को FASTag Annual Pass लॉन्च कर दिया है । 3000 रुपये में 200 ट्रिप या 1 साल की वैधता के साथ यह पास हाईवे यात्रियों के लिए समय और पैसे दोनों की बचत करेगा। लेकिन खरीदने से पहले जानें 5 जरूरी बातें।

भारत

Rahul Yadav

Aug 15, 2025

FASTag Annual Pass
FASTag Annual Pass (Image: NHAI)

FASTag Annual Pass: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर FASTag वार्षिक पास लॉन्च कर दिया है। यह पास खासतौर पर उन निजी वाहन मालिकों के लिए है जो अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते हैं और हर बार टोल प्लाजा पर भुगतान करने के झंझट से बचना चाहते हैं।

FASTag Annual Pass की कीमत और वैलिडिटी

वार्षिक पास की कीमत 3,000 रुपये रखी गई है जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मान्य होगी। इस पास से आप निर्धारित राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) टोल प्लाजा पर 200 ट्रिप कर सकते हैं या फिर एक साल की अवधि पूरी होने तक इसका उपयोग कर सकते हैं, इनमे से जो पहले पूरा हो जाए वही मान लिया जाएगा।

किन वाहनों के लिए है FASTag Annual Pass

यह सुविधा केवल निजी/गैर-व्यावसायिक कार, जीप और वैन के लिए है। टैक्सी, बस या अन्य कमर्शियल वाहन इसमें शामिल नहीं हैं।

FASTag Annual Pass खरीदने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें

  • केवल एक पास प्रति वाहन: एक ही वाहन पर एक से अधिक वार्षिक पास नहीं लिया जा सकता।
  • केवल निजी वाहन मान्य: टैक्सी, बस और अन्य कमर्शियल वाहनों के लिए यह सुविधा नहीं है।
  • 200 ट्रिप या 1 साल की सीमा: तय सीमा पूरी होने पर FASTag सामान्य मोड में बदल जाएगा।
  • NH और NE पर ही मान्य: राज्य राजमार्ग, नगर निगम टोल या पार्किंग में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है।
  • ऑटो-रिन्यू नहीं: पास खत्म होने पर दोबारा आवेदन और भुगतान करना होगा।

ऐसे एक्टिवेट करें FASTag Annual Pass

  • राजमार्ग यात्रा (Rajmarg Yatra) मोबाइल ऐप (Android/iOS) या NHAI वेबसाइट पर जाएं।
  • मोबाइल नंबर या वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) से लॉगिन करें।
  • वाहन और FASTag की जानकारी भरें।
  • जरूरी डाक्यूमेंट्स जैसे RC, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
  • 3,000 रुपये का भुगतान UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करें (FASTag वॉलेट बैलेंस से भुगतान संभव नहीं है)।
  • भुगतान और वेरिफिकेशन के बाद पास 2 से 24 घंटे में सक्रिय हो जाएगा और SMS के जरिए पुष्टि हो जाएगी।

Published on:

15 Aug 2025 04:46 pm

Hindi News / Automobile / FASTag Annual Pass लेने की सोच रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें

