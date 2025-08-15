FASTag Annual Pass लेने की सोच रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें

FASTag Annual Pass: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर FASTag वार्षिक पास लॉन्च कर दिया है। यह पास खासतौर पर उन निजी वाहन मालिकों के लिए है जो अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते हैं और हर बार टोल प्लाजा पर भुगतान करने के झंझट से बचना चाहते हैं।
वार्षिक पास की कीमत 3,000 रुपये रखी गई है जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मान्य होगी। इस पास से आप निर्धारित राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) टोल प्लाजा पर 200 ट्रिप कर सकते हैं या फिर एक साल की अवधि पूरी होने तक इसका उपयोग कर सकते हैं, इनमे से जो पहले पूरा हो जाए वही मान लिया जाएगा।
यह सुविधा केवल निजी/गैर-व्यावसायिक कार, जीप और वैन के लिए है। टैक्सी, बस या अन्य कमर्शियल वाहन इसमें शामिल नहीं हैं।