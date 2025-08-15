FASTag Annual Pass लेने की सोच रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें

वार्षिक पास की कीमत 3,000 रुपये रखी गई है जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मान्य होगी। इस पास से आप निर्धारित राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) टोल प्लाजा पर 200 ट्रिप कर सकते हैं या फिर एक साल की अवधि पूरी होने तक इसका उपयोग कर सकते हैं, इनमे से जो पहले पूरा हो जाए वही मान लिया जाएगा।