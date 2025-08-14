Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

2025 Yezdi Roadster vs Rivals: प्राइस, फीचर्स और लुक के मामले में कौन सी बाइक है बेस्ट?

2025 Yezdi Roadster vs Triumph Speed T4 vs Royal Enfield Hunter 350 में से कौन सी बाइक है सबसे बेहतर? यहां देखें कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का फुल कंपेरिजन।

भारत

Rahul Yadav

Aug 14, 2025

2025 Yezdi Roadster vs Triumph Speed T4 vs Royal Enfield Hunter 350
2025 Yezdi Roadster vs Triumph Speed T4 vs Royal Enfield Hunter 350 (Image: Brand's Official Website)

2025 Yezdi Roadster vs Triumph Speed T4 vs Royal Enfield Hunter 350: टू-व्हीलर मेकर कंपनी Yezdi ने अपनी अपडेटेड बाइक 2025 Yezdi Roadster को भारतीय बाजार में नए अवतार के साथ बिक्री के लिए उतारा है। इस अपडेटेड मॉडल में हल्के-फुल्के डिजाइन चेंजेस, इंजन परफॉर्मेंस में सुधार और लगभग 4,000 रुपये की कीमत बढ़ोतरी शामिल है। इसका मोटरसाइकिल का सीधा मुकाबला Triumph Speed T4 और Royal Enfield Hunter 350 से है। तीनों ही बाइक बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। लेकिन इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे सबसे बेहतर कौन सी बाइक है।

2025 Yezdi Roadster vs Triumph Speed T4 vs Royal Enfield Hunter 350: इंजन और परफॉर्मेंस

  • Yezdi Roadster में 334cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो 29.6hp की पावर और 29.9Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। यह बाइक 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है।
  • Triumph Speed T4 में 398cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है जो 31hp की पावर और 36Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह बाइक भी 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है।
  • Royal Enfield Hunter 350 में 349cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है जो 20.2hp की पावर और 27Nm का टॉर्क आउटपुट जनरेट करता है और इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।

ये भी पढ़ें

Nitrogen vs Air in Tyres: टायर में नाइट्रोजन या साधारण हवा, जानिए आपकी गाड़ी के लिए क्या है बेहतर?
ऑटोमोबाइल
Nitrogen vs Air in Tyres

परफॉर्मेंस के मामले में Triumph Speed T4 सबसे आगे है बाइक के 36Nm टॉर्क के कारण लो और मिड रेव्स में शानदार पिकअप मिलता है। Yezdi पावर के मामले में करीब है लेकिन टॉर्क में थोड़ा पीछे रह जाती है। Hunter 350 का फोकस स्मूद और आरामदायक राइडिंग पर है।

2025 Yezdi Roadster vs Triumph Speed T4 vs Royal Enfield Hunter 350: वजन और साइज

  • Yezdi Roadster का वजन 184 किलोग्राम है और इसका व्हीलबेस 1440mm है जो ट्रैफिक में चलाते समय इसे थोड़ा भारी महसूस करा सकता है।
  • Triumph Speed T4 का वजन 180 किलोग्राम है और व्हीलबेस 1406mm है जिससे यह हल्की और चुस्त लगती है।
  • Royal Enfield Hunter 350 का व्हीलबेस 1370mm है और इसकी सीट हाइट सबसे कम 790mm है जिससे यह नए राइडर्स के लिए आसान और आरामदायक विकल्प बनती है।

ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में Yezdi 184mm के साथ सबसे ऊपर है जबकि Hunter 350, 160mm पर है।

2025 Yezdi Roadster vs Triumph Speed T4 vs Royal Enfield Hunter 350: सस्पेंशन, ब्रेक और टायर्स

Yezdi Roadster और Hunter 350 में फ्रंट पर टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर पर ट्विन शॉक्स दिए गए हैं जबकि Triumph Speed T4 में रियर पर मोनोशॉक सस्पेंशन है। ब्रेकिंग के मामले में Yezdi में 320mm का फ्रंट डिस्क और 240mm का रियर डिस्क है। Hunter 350 में 300mm का फ्रंट डिस्क और 270mm का रियर डिस्क है जबकि Speed T4 में 300mm का फ्रंट डिस्क और 230mm का रियर डिस्क दिया गया है। टायर और व्हील सेटअप की बात करें तो Yezdi का 18-इंच फ्रंट व्हील और 150mm चौड़ा रियर टायर इसे रोड पर बड़ा और दमदार लुक देता है। दूसरी तरफ Speed T4 और Hunter 350 के 17-इंच व्हील इसे तेज और फुर्तीली हैंडलिंग में मदद करते हैं।

2025 Yezdi Roadster vs Triumph Speed T4 vs Royal Enfield Hunter 350: कीमत और वैल्यू

  • Royal Enfield Hunter 350 की कीमत 1.50 लाख रुपये से शुरू होकर 1.82 लाख रुपये तक जाती है जो इसे इस तुलना में सबसे किफायती विकल्प बनाती है।
  • Triumph Speed T4 की कीमत 1.99 लाख रुपये है और परफॉर्मेंस व ब्रांड वैल्यू के लिहाज से यह शानदार वैल्यू फॉर मनी है।
  • Yezdi Roadster 2.10 लाख रुपये से 2.26 लाख रुपये के बीच उपलब्ध है और यह अपने नए इंजन और अपडेटेड लुक पर ग्राहकों को आकर्षित करने का भरोसा रखती है।

आप कौन सी बाइक खरीदें?

अगर आपका बजट सीमित है और आपको हल्की, आसानी से चलने वाली बाइक चाहिए तो Hunter 350 सही विकल्प है। अगर आप ज्यादा पावर और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ एक प्रीमियम अहसास चाहते हैं तो Triumph Speed T4 आपके लिए बेहतर होगी। वहीं अगर आप स्टाइलिश लुक, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और संतुलित परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहते हैं तो Yezdi Roadster एक अच्छा विकल्प हो सकती है।

स्पेसिफिकेशनYezdi RoadsterTriumph Speed T4Royal Enfield Hunter 350
इंजन334cc, लिक्विड-कूल्ड398cc, लिक्विड-कूल्ड349cc, एयर-कूल्ड
पावर29.6hp @ 7300rpm31hp @ 7000rpm20.2hp @ 6100rpm
टॉर्क29.9Nm @ 5750rpm36Nm @ 5000rpm27Nm @ 4000rpm
गियरबॉक्स6-स्पीड6-स्पीड5-स्पीड
वज़न184kg180kg181kg
सीट हाइट795mm806mm790mm
ग्राउंड क्लीयरेंस184mm170mm160mm
फ्यूल टैंक क्षमता12.5L13L13L
फ्रंट ब्रेक320mm डिस्क300mm डिस्क300mm डिस्क
रियर ब्रेक240mm डिस्क230mm डिस्क270mm डिस्क
प्राइस (एक्स-शोरूम)2.10 रुपये - 2.26 लाख रुपये 1.99 लाख रुपये 1.50 रुपये - 1.82 लाख रुपये
2025 Yezdi Roadster vs Triumph Speed T4 vs Royal Enfield Hunter 350 Key Sepcifications

ये भी पढ़ें

Normal vs Power Petrol: पेट्रोल पंप पर न हों कन्फ्यूज, जानें कौन सा पेट्रोल आपकी बाइक के लिए रहेगा सही
ऑटोमोबाइल
Normal vs Power Petrol

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Aug 2025 03:22 pm

Hindi News / Automobile / 2025 Yezdi Roadster vs Rivals: प्राइस, फीचर्स और लुक के मामले में कौन सी बाइक है बेस्ट?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.