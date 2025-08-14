2025 Yezdi Roadster vs Rivals: प्राइस, फीचर्स और लुक के मामले में कौन सी बाइक है बेस्ट?

Yezdi Roadster और Hunter 350 में फ्रंट पर टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर पर ट्विन शॉक्स दिए गए हैं जबकि Triumph Speed T4 में रियर पर मोनोशॉक सस्पेंशन है। ब्रेकिंग के मामले में Yezdi में 320mm का फ्रंट डिस्क और 240mm का रियर डिस्क है। Hunter 350 में 300mm का फ्रंट डिस्क और 270mm का रियर डिस्क है जबकि Speed T4 में 300mm का फ्रंट डिस्क और 230mm का रियर डिस्क दिया गया है। टायर और व्हील सेटअप की बात करें तो Yezdi का 18-इंच फ्रंट व्हील और 150mm चौड़ा रियर टायर इसे रोड पर बड़ा और दमदार लुक देता है। दूसरी तरफ Speed T4 और Hunter 350 के 17-इंच व्हील इसे तेज और फुर्तीली हैंडलिंग में मदद करते हैं।