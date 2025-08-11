Normal vs Power Petrol: पेट्रोल पंप पर न हों कन्फ्यूज, जानें कौन सा पेट्रोल आपकी बाइक के लिए रहेगा सही

Normal vs Power Petrol: जब भी आप अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाते हैं तो अक्सर दो ऑप्शन नॉर्मल पेट्रोल और पावर पेट्रोल मिलते हैं। बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा पेट्रोल आपकी बाइक के लिए बेहतर रहेगा? कई दफा लोगों को लगता है पावर पेट्रोल डलवाना बेहतर इससे बाइक का इंजन बेहतर बना रहेगा और यही भरवा भी लेते हैं। दोनों फ्यूल के बीच कीमत में थोड़ा फर्क होता है लेकिन सवाल ये है कि क्या पावर पेट्रोल वाकई आपकी बाइक को ज्यादा फायदा देता है या नॉर्मल पेट्रोल ही काफी है? आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं।
नॉर्मल पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग आमतौर पर 87 के आसपास होती है। पावर पेट्रोल (जिसे प्रीमियम या हाई-ऑक्टेन पेट्रोल भी कहा जाता है) की ऑक्टेन रेटिंग 91 या उससे ज्यादा होती है। ऑक्टेन रेटिंग यह तय करती है कि पेट्रोल इंजन में कितने प्रेशर पर बिना नॉकिंग (इंजन के अंदर की आवाज और झटके) के जल सकता है। ज्यादा ऑक्टेन का मतलब स्मूथ और पावरफुल परफॉर्मेंस है।
अगर आपकी बाइक हाई-परफॉर्मेंस नहीं है और आप सिर्फ डेली ऑफिस या मार्केट तक सफर करते हैं तो नॉर्मल पेट्रोल ही सही और किफायती है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं और ज्यादा पावर, स्मूदनेस और इंजन सेफ्टी चाहते हैं तो पावर पेट्रोल भरवाना फायदेमंद रहेगा।