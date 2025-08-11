Normal vs Power Petrol: पेट्रोल पंप पर न हों कन्फ्यूज, जानें कौन सा पेट्रोल आपकी बाइक के लिए रहेगा सही

Normal vs Power Petrol: जब भी आप अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाते हैं तो अक्सर दो ऑप्शन नॉर्मल पेट्रोल और पावर पेट्रोल मिलते हैं। बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा पेट्रोल आपकी बाइक के लिए बेहतर रहेगा? कई दफा लोगों को लगता है पावर पेट्रोल डलवाना बेहतर इससे बाइक का इंजन बेहतर बना रहेगा और यही भरवा भी लेते हैं। दोनों फ्यूल के बीच कीमत में थोड़ा फर्क होता है लेकिन सवाल ये है कि क्या पावर पेट्रोल वाकई आपकी बाइक को ज्यादा फायदा देता है या नॉर्मल पेट्रोल ही काफी है? आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं।