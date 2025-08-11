11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Normal vs Power Petrol: पेट्रोल पंप पर न हों कन्फ्यूज, जानें कौन सा पेट्रोल आपकी बाइक के लिए रहेगा सही

पेट्रोल पंप पर नॉर्मल और पावर पेट्रोल के बीच कन्फ्यूजन आम बात है। Normal vs Power Petrol का सही चुनाव आपकी बाइक के इंजन, परफॉर्मेंस और बजट पर निर्भर करता है। जानें कौन सा पेट्रोल आपकी बाइक लिए रहेगा बेहतर?

भारत

Rahul Yadav

Aug 11, 2025

Normal vs Power Petrol
Normal vs Power Petrol (Image: gemini)

Normal vs Power Petrol: जब भी आप अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाते हैं तो अक्सर दो ऑप्शन नॉर्मल पेट्रोल और पावर पेट्रोल मिलते हैं। बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा पेट्रोल आपकी बाइक के लिए बेहतर रहेगा? कई दफा लोगों को लगता है पावर पेट्रोल डलवाना बेहतर इससे बाइक का इंजन बेहतर बना रहेगा और यही भरवा भी लेते हैं। दोनों फ्यूल के बीच कीमत में थोड़ा फर्क होता है लेकिन सवाल ये है कि क्या पावर पेट्रोल वाकई आपकी बाइक को ज्यादा फायदा देता है या नॉर्मल पेट्रोल ही काफी है? आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं।

Normal vs Power Petrol: नॉर्मल और पावर पेट्रोल में क्या है अन्तर?

नॉर्मल पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग आमतौर पर 87 के आसपास होती है। पावर पेट्रोल (जिसे प्रीमियम या हाई-ऑक्टेन पेट्रोल भी कहा जाता है) की ऑक्टेन रेटिंग 91 या उससे ज्यादा होती है। ऑक्टेन रेटिंग यह तय करती है कि पेट्रोल इंजन में कितने प्रेशर पर बिना नॉकिंग (इंजन के अंदर की आवाज और झटके) के जल सकता है। ज्यादा ऑक्टेन का मतलब स्मूथ और पावरफुल परफॉर्मेंस है।

ये भी पढ़ें

स्पेशल ब्लैक एडिशन में पेश हुई Maruti Grand Vitara, मिलेंगे ये प्रीमियम फीचर्स
ऑटोमोबाइल
Maruti Grand Vitara Phantom Blaq Edition

Normal vs Power Petrol: पावर पेट्रोल कब है फायदेमंद?

  • हाई-परफॉर्मेंस बाइक्स जैसे KTM, Yamaha R15, Apache RR310 में यह इंजन को ज्यादा पावर देता है।
  • इंजन की नॉकिंग कम होती है जिससे उसकी लाइफ बढ़ती है।
  • लंबी दूरी या तेज रफ्तार पर भी स्मूद राइडिंग का एक्सपीरियंस मिलता है।
  • कुछ मामलों में माइलेज और पिकअप में सुधार हो सकता है।

Normal vs Power Petrol: नॉर्मल पेट्रोल किसके लिए सही है?

  • 100cc से 150cc तक की डेली यूज बाइक्स (जैसे Hero Splendor, Bajaj Platina, Honda Shine) के लिए नॉर्मल पेट्रोल बिल्कुल ठीक है।
  • कम्यूटिंग बाइक में पावर पेट्रोल डालने से आमतौर पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बस खर्च बढ़ता है।

Normal vs Power Petrol: कीमत में कितना है अंतर?

  • पावर पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल से लगभग 5 से 10 रुपये प्रति लीटर महंगा होता है।
  • कुछ हाई-ऑक्टेन पेट्रोल (जैसे XP100) की कीमत 150-160 रुपये प्रति लीटर तक हो सकती है।

Normal vs Power Petrol: आपकी बाइक के लिए कौन सा पेट्रोल रहेगा सही?

अगर आपकी बाइक हाई-परफॉर्मेंस नहीं है और आप सिर्फ डेली ऑफिस या मार्केट तक सफर करते हैं तो नॉर्मल पेट्रोल ही सही और किफायती है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं और ज्यादा पावर, स्मूदनेस और इंजन सेफ्टी चाहते हैं तो पावर पेट्रोल भरवाना फायदेमंद रहेगा।

ये भी पढ़ें

क्रिकेटर रोहित शर्मा ने खरीदी दूसरी Lamborghini Urus SE, कीमत 4.57 करोड़ रुपये जानें खासियत
ऑटोमोबाइल
Rohit Sharma Lamborghini Urus SE

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Aug 2025 02:05 pm

Hindi News / Automobile / Normal vs Power Petrol: पेट्रोल पंप पर न हों कन्फ्यूज, जानें कौन सा पेट्रोल आपकी बाइक के लिए रहेगा सही

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.