क्रिकेटर रोहित शर्मा ने खरीदी दूसरी Lamborghini Urus SE, कीमत 4.57 करोड़ रुपये जानें खासियत

Rohit Sharma Lamborghini Urus SE: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक बार फिर लग्जरी कार के शौक को दिखाते हुए अपनी दूसरी Lamborghini Urus SUV खरीद ली है। इस बार उन्होंने इसका अपग्रेडेड मॉडल Urus SE को अपने गैराज में जगह दी है। Lamborghini Urus SE की शुरुआती कीमत करीब 4.57 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस नई कार में हाइब्रिड पावरट्रेन, दमदार परफॉर्मेंस और कई डिजाइन अपडेट शामिल हैं।
सोशल मीडिया पर शेयर हुए वीडियो में Lamborghini मुंबई डीलरशिप से नई कार की डिलीवरी होती दिखी। रोहित शर्मा की पुरानी नीली Urus से अलग इस बार उन्होंने ऑरेंज कलर (Arancio Argos) ली है।
Lamborghini Urus SE में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन दिया गया है जो अकेले 620hp की पावर और 800Nm टॉर्क जनरेट करने में है। इसे 25.9kWh लिथियम-आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है जिससे कुल पावर 800hp और 950Nm हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इंटीग्रेटेड है जो इसे स्मूथ और तेज बनाती है।
यह एसयूवी 60 किलोमीटर तक सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है और इस मोड में 130 किलोमीटर/घंटे की स्पीड तक पहुंच सकती है। कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ 3.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 312 किलोमीटर/घंटा है।
Urus SE में एलईडी मैट्रिक्स हेडलाइट्स बदला हुआ लाइट सिग्नेचर, नया बंपर, बड़ा ग्रिल और 23-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे पहले से ज्यादा आकर्षक और अग्रेसिव लुक देते हैं।