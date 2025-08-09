9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

क्रिकेटर रोहित शर्मा ने खरीदी दूसरी Lamborghini Urus SE, कीमत 4.57 करोड़ रुपये जानें खासियत

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने अपनी दूसरी Lamborghini Urus SE खरीदी है जिसकी कीमत 4.57 करोड़ से ज्यादा है। जानें इस लग्जरी एसयूवी की खासियत और की-फीचर्स।

भारत

Rahul Yadav

Aug 09, 2025

Rohit Sharma Lamborghini Urus SE
Rohit Sharma Lamborghini Urus SE (Image: Lamborghini)

Rohit Sharma Lamborghini Urus SE: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक बार फिर लग्जरी कार के शौक को दिखाते हुए अपनी दूसरी Lamborghini Urus SUV खरीद ली है। इस बार उन्होंने इसका अपग्रेडेड मॉडल Urus SE को अपने गैराज में जगह दी है। Lamborghini Urus SE की शुरुआती कीमत करीब 4.57 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस नई कार में हाइब्रिड पावरट्रेन, दमदार परफॉर्मेंस और कई डिजाइन अपडेट शामिल हैं।

नए कर के साथ मिला अपडेट

सोशल मीडिया पर शेयर हुए वीडियो में Lamborghini मुंबई डीलरशिप से नई कार की डिलीवरी होती दिखी। रोहित शर्मा की पुरानी नीली Urus से अलग इस बार उन्होंने ऑरेंज कलर (Arancio Argos) ली है।

ये भी पढ़ें

अगस्त में इन इलेक्ट्रिक कारों पर मिल रही 10 लाख तक की छूट, जानें कौन-कौन से मॉडल पर है डिस्काउंट
ऑटोमोबाइल
EV Car Discounts 2025

Lamborghini Urus SE का पावरफुल इंजन

Lamborghini Urus SE में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन दिया गया है जो अकेले 620hp की पावर और 800Nm टॉर्क जनरेट करने में है। इसे 25.9kWh लिथियम-आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है जिससे कुल पावर 800hp और 950Nm हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इंटीग्रेटेड है जो इसे स्मूथ और तेज बनाती है।

इलेक्ट्रिक मोड में भी चल सकती है ये लग्जरी कार

यह एसयूवी 60 किलोमीटर तक सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है और इस मोड में 130 किलोमीटर/घंटे की स्पीड तक पहुंच सकती है। कंपनी का दावा है कि यह सिर्फ 3.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 312 किलोमीटर/घंटा है।

डिजाइन और फीचर्स में बदलाव

Urus SE में एलईडी मैट्रिक्स हेडलाइट्स बदला हुआ लाइट सिग्नेचर, नया बंपर, बड़ा ग्रिल और 23-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे पहले से ज्यादा आकर्षक और अग्रेसिव लुक देते हैं।

ये भी पढ़ें

Nissan Magnite Kuro Edition भारत में लॉन्च, कीमत 8.30 लाख रुपये, जानें खासियत
ऑटोमोबाइल
Nissan Magnite Kuro Edition Launched In India

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Aug 2025 03:51 pm

Hindi News / Automobile / क्रिकेटर रोहित शर्मा ने खरीदी दूसरी Lamborghini Urus SE, कीमत 4.57 करोड़ रुपये जानें खासियत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.