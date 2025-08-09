क्रिकेटर रोहित शर्मा ने खरीदी दूसरी Lamborghini Urus SE, कीमत 4.57 करोड़ रुपये जानें खासियत

Rohit Sharma Lamborghini Urus SE: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक बार फिर लग्जरी कार के शौक को दिखाते हुए अपनी दूसरी Lamborghini Urus SUV खरीद ली है। इस बार उन्होंने इसका अपग्रेडेड मॉडल Urus SE को अपने गैराज में जगह दी है। Lamborghini Urus SE की शुरुआती कीमत करीब 4.57 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस नई कार में हाइब्रिड पावरट्रेन, दमदार परफॉर्मेंस और कई डिजाइन अपडेट शामिल हैं।