क्या E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी का इंजन खराब कर रहा है? जानें माइलेज और वारंटी पर क्या होगा असर

E20 पेट्रोल से इंजन तुरंत खराब नहीं होता लेकिन लंबे समय में असर जरूर दिख सकता है। इथेनॉल की प्रकृति ऐसी होती है कि यह रबर और प्लास्टिक के पुर्जों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है। पाइप और गास्केट समय के साथ सख्त होकर टूट सकते हैं। इसके अलावा, इथेनॉल हवा से नमी खींच लेता है जिससे धातु के हिस्सों में जंग लग सकती है। अगर गाड़ी लंबे समय तक खड़ी रहे तो पेट्रोल और पानी अलग हो जाते हैं और इससे फ्यूल सिस्टम में दिक्कतें आ सकती हैं।