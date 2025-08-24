Patrika LogoSwitch to English

Renault Kiger 2025 भारत में लॉन्च, 6 एयरबैग्स और नए फीचर्स के साथ इन SUV को देगी कड़ी टक्कर

Renault Kiger 2025 भारत में लॉन्च, नए डिजाइन, 6 एयरबैग्स और आधुनिक फीचर्स के साथ किन कारों को मिलेगी चुनौती? जानें कीमत, वेरिएंट और इंजन स्पेसिफिकेशन।

भारत

Rahul Yadav

Aug 24, 2025

Renault Kiger 2025
Renault Kiger 2025

Renault Kiger 2025: रेनॉ ने आखिरकार भारत में अपनी अपडेटेड Kiger 2025 लॉन्च कर दी है। यह कॉम्पैक्ट SUV अब नए डिजाइन, ज्यादा सेफ्टी फीचर्स और एडवांस इंटीरियर्स के साथ आती है। रेनॉ का दावा है कि यह SUV न केवल स्टाइल में बेहतर है बल्कि फीचर्स और सेफ्टी के मामले में भी कॉम्पटीशन देगी।

Renault Kiger 2025 का डिजाइन और लुक

नई Kiger 2025 के फ्रंट फेसिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें रेनॉ का नया लोगो ग्रिल के बीच में और रिवाइज्ड बंपर में सिल्वर सराउंड शामिल है। स्प्लिट हेडलैम्प, DRLs और फॉग लैंप वही हैं। नए 16-इंच के अलॉय व्हील्स और अपडेटेड रियर बम्पर इसे और भी आकर्षक बनाते हैं।

कलर ऑप्शन में अब नई Green शेड भी शामिल है इसके अलावा 9 पुराने कलर ऑप्शन भी मौजूद हैं। टॉप वेरिएंट्स में ड्यूल-टोन फिनिश का विकल्प मिलेगा।

नए फीचर्स और सेफ्टी

Renault Kiger 2025 में नया ब्लैक और लाइट ग्रे डैशबोर्ड दिया गया है। सभी वेरिएंट्स अब 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल स्टार्ट असिस्ट के साथ आते हैं।

अन्य प्रमुख फीचर्स

  • 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
  • वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay
  • ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट
  • ड्राइव मोड्स और कॉन्फ़िगरेबल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले
  • लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग
  • रियर सीट आर्मरेस्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट
  • एम्बियंट लाइट और Arkamys ऑडियो सिस्टम
  • PM2.5 एयर फिल्टर
  • ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
  • कूल्ड लोअर ग्लव बॉक्स
  • ड्राइवर साइड ऑटो विंडो

इंजन और ट्रांसमिशन

Renault Kiger 2025 पहले की तरह अब भी दो इंजन ऑप्शन के साथ आएगी।

इंजनपावरटॉर्कगियरबॉक्स
1.0L NA पेट्रोल72bhp96Nm5-स्पीड MT/AMT
1.0L टर्बो पेट्रोल100bhp160Nm5-स्पीड MT/CVT

2025 Renault Kiger के वेरिएंट और कीमतें

वेरिएंटएक्स-शोरूम कीमत
Authentic 1.0L NA-MT6.29 लाख रुपये
Evolution 1.0L NA-MT7.09 लाख रुपये
Techno 1.0L NA-MT8.19 लाख रुपये
Emotion 1.0L NA-MT9.14 लाख रुपये
Techno 1.0L Turbo-CVT9.99 लाख रुपये
Emotion 1.0L Turbo-MT9.99 लाख रुपये
Emotion 1.0L Turbo-CVT11.26 लाख रुपये

किन कारों से होगा मुकाबला?

Renault Kiger 2025 भारत में अपने सेफ्टी फीचर्स, अपडेटेड डिजाइन और किफायती कीमत के साथ सीधे सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ियों को टक्कर देगी। इसका मुकाबला मुख्य रूप से Maruti Suzuki Vitara Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet और Tata Punch जैसे मॉडल्स से होगा जो इस सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं।

Updated on:

24 Aug 2025 06:29 pm

Published on:

24 Aug 2025 06:27 pm

Hindi News / Automobile / Renault Kiger 2025 भारत में लॉन्च, 6 एयरबैग्स और नए फीचर्स के साथ इन SUV को देगी कड़ी टक्कर

