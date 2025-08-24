Renault Kiger 2025 भारत में लॉन्च, 6 एयरबैग्स और नए फीचर्स के साथ इन SUV को देगी कड़ी टक्कर

Renault Kiger 2025: रेनॉ ने आखिरकार भारत में अपनी अपडेटेड Kiger 2025 लॉन्च कर दी है। यह कॉम्पैक्ट SUV अब नए डिजाइन, ज्यादा सेफ्टी फीचर्स और एडवांस इंटीरियर्स के साथ आती है। रेनॉ का दावा है कि यह SUV न केवल स्टाइल में बेहतर है बल्कि फीचर्स और सेफ्टी के मामले में भी कॉम्पटीशन देगी।