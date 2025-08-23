नए कलर ऑप्शन के साथ भारत में लॉन्च हुई Royal Enfield Guerrilla 450, जानें कीमत और खासियत

Royal Enfield Guerrilla 450: दिग्गज टू-व्हीलर्स निर्माता रॉयल एनफील्ड ने भारतीय बाजार में अपनी बाइक Royal Enfield Guerrilla 450 को नए अपडेट के साथ लॉन्च कर दिया है। इस बाइक को नए पेंट स्कीम के साथ लाया गया है। कंपनी ने इस ड्यूल-टोन पेंट को Shadow Ash नाम दिया है। इस बाइक को पुणे में आयोजित GRRR Nights X Underground इवेंट में पेश किया गया है। चलिए जानते हैं बाइक से जुड़ी डिटेल्स और कीमत के बारे में।