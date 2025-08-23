नए कलर ऑप्शन के साथ भारत में लॉन्च हुई Royal Enfield Guerrilla 450, जानें कीमत और खासियत

Royal Enfield Guerrilla 450: दिग्गज टू-व्हीलर्स निर्माता रॉयल एनफील्ड ने भारतीय बाजार में अपनी बाइक Royal Enfield Guerrilla 450 को नए अपडेट के साथ लॉन्च कर दिया है। इस बाइक को नए पेंट स्कीम के साथ लाया गया है। कंपनी ने इस ड्यूल-टोन पेंट को Shadow Ash नाम दिया है। इस बाइक को पुणे में आयोजित GRRR Nights X Underground इवेंट में पेश किया गया है। चलिए जानते हैं बाइक से जुड़ी डिटेल्स और कीमत के बारे में।
नए शैडो ऐश पेंट स्कीम में बाइक को ऑलिव ग्रीन टैंक और ब्लैक्ड-आउट डिटेलिंग के साथ पेश किया गया है जिससे इसका मस्क्युलर लुक और ज्यादा उभरकर आता है। इसके अलावा यह बाइक पहले से ही Brava Blue, Yellow Ribbon, Gold Dip, Playa Black, Peix Bronze और Smoke Silver जैसे कई कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध है।
नई कलर स्कीम के अलावा बाइक के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही 452cc, लिक्विड-कूल्ड Sherpa 450 इंजन मिलता है जो हिमालयन मॉडल में दिया गया है। यह इंजन 8000 rpm पर 40hp की पावर और 5500 rpm 40Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। हालांकि, गोरिल्ला 450 के लिए इसका ट्यूनिंग और गियरिंग अलग तरीके से सेट किया गया है।
बाइक को स्मूद राइडिंग के लिए आगे 43mm टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क (140mm ट्रैवल) और पीछे मोनो-शॉक (150mm ट्रैवल) दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए इसमें सामने 310mm डिस्क ड्यूल पिस्टन कैलिपर और पीछे 270mm सिंगल डिस्क उपलब्ध है। इसके साथ ही इसमें डुअल-चैनल ABS भी दिया गया है।
गोरिल्ला 450 में 17-इंच एलॉय व्हील्स लगे हैं जिन पर CEAT के 120/70 R17 (फ्रंट) और 160/60 R17 (रियर) टायर दिए गए हैं।
गोरिल्ला 450 की शुरुआती कीमत अब भी 2.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है जबकि नए शैडो ऐश कलर वेरिएंट की कीमत 2.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।