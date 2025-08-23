Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

नए कलर ऑप्शन के साथ भारत में लॉन्च हुई Royal Enfield Guerrilla 450, जानें कीमत और खासियत

Royal Enfield Guerrilla 450: रॉयल एनफील्ड ने अपनी गुरिल्ला 450 बाइक को नए शैडो ऐश कलर में पेश किया है जिसकी शुरुआती कीमत 2.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम है। डिटेल के लिए पढ़ें पूरी खबर।

भारत

Rahul Yadav

Aug 23, 2025

Royal Enfield Guerrilla 450
Royal Enfield Guerrilla 450

Royal Enfield Guerrilla 450: दिग्गज टू-व्हीलर्स निर्माता रॉयल एनफील्ड ने भारतीय बाजार में अपनी बाइक Royal Enfield Guerrilla 450 को नए अपडेट के साथ लॉन्च कर दिया है। इस बाइक को नए पेंट स्कीम के साथ लाया गया है। कंपनी ने इस ड्यूल-टोन पेंट को Shadow Ash नाम दिया है। इस बाइक को पुणे में आयोजित GRRR Nights X Underground इवेंट में पेश किया गया है। चलिए जानते हैं बाइक से जुड़ी डिटेल्स और कीमत के बारे में।

Royal Enfield Guerrilla 450 का डिजाइन और कलर

नए शैडो ऐश पेंट स्कीम में बाइक को ऑलिव ग्रीन टैंक और ब्लैक्ड-आउट डिटेलिंग के साथ पेश किया गया है जिससे इसका मस्क्युलर लुक और ज्यादा उभरकर आता है। इसके अलावा यह बाइक पहले से ही Brava Blue, Yellow Ribbon, Gold Dip, Playa Black, Peix Bronze और Smoke Silver जैसे कई कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें

नवंबर 2025 तक लॉन्च होंगी ये 5 नई पेट्रोल एसयूवी, मारुति से लेकर टाटा तक पेश करेंगे ये मॉडल्स
ऑटोमोबाइल
Upcoming SUVs in India 2025

Royal Enfield Guerrilla 450 का इंजन और परफॉर्मेंस

नई कलर स्कीम के अलावा बाइक के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही 452cc, लिक्विड-कूल्ड Sherpa 450 इंजन मिलता है जो हिमालयन मॉडल में दिया गया है। यह इंजन 8000 rpm पर 40hp की पावर और 5500 rpm 40Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। हालांकि, गोरिल्ला 450 के लिए इसका ट्यूनिंग और गियरिंग अलग तरीके से सेट किया गया है।

Royal Enfield Guerrilla 450 का सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम

बाइक को स्मूद राइडिंग के लिए आगे 43mm टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क (140mm ट्रैवल) और पीछे मोनो-शॉक (150mm ट्रैवल) दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए इसमें सामने 310mm डिस्क ड्यूल पिस्टन कैलिपर और पीछे 270mm सिंगल डिस्क उपलब्ध है। इसके साथ ही इसमें डुअल-चैनल ABS भी दिया गया है।

टायर और व्हील्स

गोरिल्ला 450 में 17-इंच एलॉय व्हील्स लगे हैं जिन पर CEAT के 120/70 R17 (फ्रंट) और 160/60 R17 (रियर) टायर दिए गए हैं।

Royal Enfield Guerrilla 450 की कीमत?

गोरिल्ला 450 की शुरुआती कीमत अब भी 2.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है जबकि नए शैडो ऐश कलर वेरिएंट की कीमत 2.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

ये भी पढ़ें

फेस्टिव सीजन से पहले हुंडई ने लॉन्च किया Hyundai Exter का नया एडिशन, जानें किससे होगा मुकाबला?
ऑटोमोबाइल
Hyundai Exter Pro Pack

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Aug 2025 07:51 pm

Hindi News / Automobile / नए कलर ऑप्शन के साथ भारत में लॉन्च हुई Royal Enfield Guerrilla 450, जानें कीमत और खासियत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.