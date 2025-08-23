फेस्टिव सीजन से पहले हुंडई ने लॉन्च किया Hyundai Exter का नया एडिशन, जानें किससे होगा मुकाबला?

Hyundai Exter Pro Pack Launched in India: भारत में त्योहारों के मौसम को हमेशा कार कंपनियां खास मौके के तौर पर देखती हैं। इस समय लोग नई गाड़ियां खरीदना शुभ मानते हैं और यही वजह है कि ऑटोमोबाइल ब्रांड्स अपने मॉडल्स में नए फीचर्स और एडिशन पेश करते हैं। इसी कड़ी में हुंडई ने अपनी पॉपुलर माइक्रो एसयूवी Exter को और खास बनाने के लिए नया प्रो पैक एडिशन लॉन्च किया है। यह सिर्फ लुक्स ही नहीं बल्कि सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी अपग्रेडेड है।