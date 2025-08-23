फेस्टिव सीजन से पहले हुंडई ने लॉन्च किया Hyundai Exter का नया एडिशन, जानें किससे होगा मुकाबला?

Hyundai Exter Pro Pack Launched in India: भारत में त्योहारों के मौसम को हमेशा कार कंपनियां खास मौके के तौर पर देखती हैं। इस समय लोग नई गाड़ियां खरीदना शुभ मानते हैं और यही वजह है कि ऑटोमोबाइल ब्रांड्स अपने मॉडल्स में नए फीचर्स और एडिशन पेश करते हैं। इसी कड़ी में हुंडई ने अपनी पॉपुलर माइक्रो एसयूवी Exter को और खास बनाने के लिए नया प्रो पैक एडिशन लॉन्च किया है। यह सिर्फ लुक्स ही नहीं बल्कि सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी अपग्रेडेड है।
Hyundai Exter को ज्यादा स्टाइलिश और दमदार बनाने के लिए कंपनी ने Pro Pack में व्हील आर्च क्लैडिंग और साइड सिल गार्निश दिया है। ये बदलाव कार को ज्यादा मस्कुलर और SUV जैसा लुक देते हैं। इसके साथ ही हुंडई ने एक नया Titan Grey Matte कलर भी पेश किया है जो सड़क पर गाड़ी को प्रीमियम और यूनिक लुक देता है।
डिजाइन के अलावा कंपनी ने सुरक्षा पर भी जोर दिया है। अब ज्यादा वेरिएंट्स में डैशकैम फीचर मिलेगा जो गाड़ी की सुरक्षा और ड्राइविंग एक्सपीरियंस दोनों को बेहतर बनाता है। जब लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं यह फीचर काफी उपयोगी साबित हो सकता है।
Hyundai Exter का नया एडिशन सीधे तौर पर Tata Punch, Maruti Suzuki Fronx और Citroen C3X से मुकाबला करेगा। Tata Punch अपनी मजबूती और SUV जैसे लुक के लिए जानी जाती है, Maruti Suzuki Fronx फीचर्स और ब्रांड भरोसे का कॉम्बिनेशन देती है जबकि Citroen C3X स्टाइलिश डिजाइन और किफायती कीमत की वजह से ग्राहकों को आकर्षित करती है। ऐसे में Exter को इस सेगमेंट में कड़ी टक्कर मिलने वाली है।
Hyundai Exter Pro Pack की शुरुआती कीमत 7,98,390 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस कीमत पर यह SUV उन ग्राहकों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जो पहली बार SUV खरीदने जा रहे हैं और एक स्टाइलिश, सुरक्षित और फीचर-लोडेड गाड़ी चाहते हैं।